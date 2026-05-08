Участник праймериз Салихов: 9 Мая вплетено в историю каждой российской семьи

В селе Большое Нуркеево Сармановского района Татарстана состоялось праздничное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принял участие местный уроженец –участник праймериз партии «Единая Россия», начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

Праздник начался с торжественного шествия школьников. Мероприятие продолжилось у памятника павшим в борьбе за независимость Родины. Из Большого Нуркеева на фронт ушли 400 мужчин, 178 из них погибли. Зявдат Салихов от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и от себя лично поздравил сельчан с праздником.

«Этот праздник вплетен в историю каждой семьи нашей страны. Я сам вырос в селе Старое Альметьево в семье ветерана и инвалида войны. Отец участвовал в финской войне, за подвиги в Великой Отечественной войне был удостоен четырех орденов и медали „За отвагу“. Перед взятием Берлина – 24 апреля 1945 года – он подорвался на фашистском снаряде и лишился ноги. Мать была труженицей тыла. Младший брат отца Хафиз-абый после окончания школы ушел на фронт, прошел всю войну и погиб в 1945 году. Таких семей в нашей стране – тысячи, сотни тысяч. Мы обязаны сохранить эту память», – заявил участник праймериз.

По мнению Салихова, сейчас подвиг предков продолжают участники специальной военной операции. Спикер напомнил, что Президент РФ Владимир Путин объявил этот год Годом единства народов России, а Раис РТ – Годом трудовой и воинской доблести. «Мы знаем, что сила – в единстве. Поэтому давайте будем едины, будем внимательны к тем, кто служит в зоне специальной операции, к их семьям и будем помогать друг другу», – добавил он.

Глава Сармановского района РТ и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Фарит Хуснуллин также поздравил собравшихся с праздником.

«К сожалению, в районе не осталось живых ветеранов войны (фронтовиков – прим. Т-и). На фронт ушли 11 252 сына и дочери нашего края. Более 7 тыс. из них остались лежать на полях сражений. На сегодняшний день в районе проживают 82 труженика тыла, 19 вдов солдат и 1295 детей войны», – привел глава района статистические данные.

«И сегодняшние дни – время испытаний. Наши ребята участвуют в специальной военной операции, есть и потери. Память о погибших навсегда сохранится в наших сердцах», – заверил он.

После этого выступил глава Большенуркеевского сельского поселения Асхат Сабитов, который также адресовал участникам праздника свои самые теплые пожелания. Затем состоялось возложение цветов к памятнику. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших на полях сражений и скончавшихся позднее от ран. Школьники исполнили песни и прочитали стихи о Великой Отечественной войне.

На праздник в числе прочих были приглашены Суфия Султанова и Файруза Яхина, чьи сыновья участвуют в специальной военной операции.

Зявдат Салихов также побывал на полях агрофирмы «Нуркеево», где наградил передовиков посева и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. В районном центре Сарманово принял участие в возложении цветов к памятнику павшим за независимость Родины. Кроме того, он посетил родное село Альметьево, в селе Старый Кашир почтил память героев у памятника соратнику поэта-героя Мусы Джалиля Зиннату Хасанову, а в селе Александровка – у памятника Герою Советского Союза Александру Казакову. В деревне Средний Кашир участник праймериз «ЕР» передал праздничные поздравления 102-летней труженице тыла Нафисе-апе Насибуллиной. В селах Альметьево и Рангазар посетил могилы родителей, почтил память других дорогих ему людей.

В преддверии 81-й годовщины Победы в Сармановском районе были организованы субботники по очистке парков, благоустроены 44 памятника и мемориала. Фаритом Хуснуллиным были проведены мероприятия по посадке деревьев и аллей с участием ветеранов специальной военной операции. В общей сложности 100 труженикам тыла, 50 ветеранам спецоперации и семьям погибших в ходе СВО были вручены продуктовые наборы. Четыре труженика тыла, двое из которых – вдовы ветеранов войны, также получили подарки от секретаря Фарита Хуснуллина, депутата Государственной Думы Руслана Гаджиева и депутата Государственного Совета Рияза Комарова.