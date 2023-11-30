Участник ОПГ «Калуга» в прениях: «Тюрьма для меня – билет в один конец»

В Верховном суде Татарстана на финишную прямую вышло дело участника ОПГ «Калуга» Динара Мифтахова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В группировке не состоял, был простым коммерсантом»

В Верховном суде Татарстана на финишную прямую вышло дело участника ОПГ «Калуга» Динара Мифтахова. Сегодня ему дали высказаться в прениях сторон, на ближайших заседаниях он скажет последнее слово и выслушает свой приговор. Его обвиняют в участии в ОПГ, в совершенных ею нападениях, а также в групповом убийстве, сопряженном с бандитизмом и с целью скрыть другое преступление.

Пострадавшая – племянница убитого Селезнева на заседание сегодня не явилась, она написала в заявлении, что наказание суд должен избрать на свое усмотрение, в прениях она участвовать отказывается.

Но пришли родственники подсудимого – кто-то из них плакал, другие держали себя в руках. Дочь Мифтахова рассказала «Татар-информу», что ее отец не скрывался ни в Казахстане, ни в любой другой стране. Он жил у себя дома, нянчился с внуками, ходил на торжества к близким родственникам и наслаждался жизнью. Пока судья не зашел в зал, Мифтахов махал близким, подмигивал дочери и пытался ее развеселить.

Он все так же прятался от камер журналистов. Как объяснили «Татар-информу» родственники подсудимого, он переживает, что его пожилые родители могут узнать о процессе, посмотрев сюжеты на телевидении. Через пару минут судья дал слово в прениях Динару Мифтахову.

Динар Мифтахов утверждает, что его оговорили Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я не был участником банды и не совершал преступлений в ее интересах. Сторона обвинения запросила 20 лет, в моем случае это билет в один конец. Сейчас мне 57 лет, я перенес инфаркт и инсульт. За один год в тюрьме я потерял все зубы, у меня открылась гангрена, мне вызывали скорую помощь и несколько раз клали в больницу. Ваша честь, прошу вас проявить милосердие и снисхождение и дать мне возможность после отбытия наказания вернуться к семье и родным», – сказал он.

Также подсудимый упомянул, что его пожилые и больные родители находятся у него на иждивении. По его словам, отец слеп, у него нашли онкологию, мама тоже не отличается хорошим здоровьем.

«Моя семья также находится у меня на иждивении, я всегда находился с ними – за границей не был. Меня задержали в тот момент, когда я с женой и внуками выбрасывал садовый мусор. Подтверждение этому можно найти, опросив свидетелей, я водил в школу и садик внуков. Это могут подтвердить соседи, учителя и воспитатели», – рассказал подсудимый.

Мифтахов сделал акцент на том, что в его возрасте и с его списком заболеваний не каждый сможет прожить 20 лет, даже просто находясь дома и имея все необходимые лекарства. Он подчеркнул, что его оговорили.

«Меня оговорили Камалов, Лянгузов и Мингазов в 2011 году. Кто-то от зависти, кто-то заключив соглашение со следствием о том, чтобы снизить себе срок наказания. Мингазов хотел в зале суда объяснить, почему он меня оговорил, но этого не разрешили делать при присяжных. Альберт Сиразиев также давал показания о том, что меня там не было», – дополнил он.

По словам Динара Мифтахова, каждый из свидетелей сообщил, что он был «простым коммерсантом, каких полно».

«Если мы с Казаковым знали друг друга, это не значит, что я был с ними в одной компании. Я не состоял в группировке, это может подтвердить участковый. А убийство Селезнева противоречит моим религиозным убеждениям», – подытожил мужчина.

«20 лет строгого режима и год под присмотром»

Государственный обвинитель запросил для Мифтахова 20 лет в колонии строгого режима. Помимо этого, он попросил ограничение свободы в один год после окончания 20-летнего срока. В течение этого года Мифтахову будет запрещено менять место жительства, гулять ночью и он будет обязан отмечаться два раза в месяц.

Наказание государственный обвинитель Сергей Якунин запрашивал, опираясь на решение присяжных. Они признали Мифтахова виновным в обоих преступлениях, но по эпизоду с участием в банде отметили, что подсудимый «заслуживает снисхождения».

Напомним, по версии следствия, ОПГ «Калуга» образовалась в начале восьмидесятых годов в Вахитовском районе Казани – на территории поселка Старая Калуга, улиц Чехова, Лесгафта, Маяковского и прочих. Группировка быстро разрослась и уже через несколько лет присоединила к себе соседнюю группировку «Сквер». Число участников выросло настолько, что ОПГ начала делиться на отдельные бригады, каждую из которых возглавлял свой лидер.

Наиболее активными и заметными были двое таких главарей – Алексей Пятаков с прозвищем Пятак и Николай Казаков по прозвищу Казак. В арсенале банды имелись семь пистолетов, обрез, переделанный из двуствольного гладкоствольного ружья, взрывное устройство.

В основном жертвами банды становились ее же участники, которые пытались либо занять в ней лидирующее положение, либо выйти из нее, но были убиты. 23 апреля 1999 года участники банды металлическими гаечными ключами и молотком до смерти забили Пятака, который захотел сместить Казакова. Следствие считает, что в квартиру Селезнева подкинули несколько вещей покойного Пятакова, а его самого заманили на дачу одного из участников заговора.

Все подельники Мифтахова уже были осуждены, а он сам успел скрыться от правосудия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Убийство было поручено нескольким участникам банды. Они привезли Селезнева на дачу в СНТ «Дружба», где попытались убить, накачав наркотиками. Однако сделать этого не удалось. Тогда мужчину задушили, а тело закопали под дачным домиком. В этом убийстве, по версии обвинения, активную роль сыграл Мифтахов.

Все подельники Мифтахова уже были осуждены, а он сам успел скрыться от правосудия. В мае 2012 года он был объявлен в розыск. Мифтахова искали не только на родине, но и в соседних странах, нашли спустя десять лет недалеко от дома и задержали.