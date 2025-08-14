Участник конкурса Знание.Лектор рассказала об инвестиционном потенциале Татарстана

В летних лагерях республики проходит цикл просветительских лекций Российского общества «Знание». Так, на площадке детского оздоровительного центра «Ново-Юдино» выступила участник юбилейного сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор, замруководителя АИР РТ Марина Епифанцева. Она провела для ребят лекцию «Финансовая грамотность молодежи – фундамент экономического успеха Татарстана». Участниками стали порядка 200 школьников, сообщили организаторы.

Лектор Общества «Знание» отметила, что в современном мире финансовая грамотность становится не просто полезным навыком, а необходимым условием успешного будущего. Особенно важно начинать формировать эти знания у молодого поколения – будущих предпринимателей, инвесторов и руководителей компаний Татарстана.

«Агентство инвестиционного развития РТ играет ключевую роль в формировании инвестиционной культуры среди молодежи. Через просветительские мероприятия, мастер-классы и практические семинары мы создаем среду, где молодые люди не только получают теоретические знания, но и практические навыки работы с инвестиционными инструментами. Совместно с Российским обществом «Знание» Агентство будет расширять аудиторию для просвещения, ведь знания — сила», — подчеркнула Епифанцева.

Она подробно рассказала о деятельности АИР в республике, его функциях и полномочиях, о том, как выстроена работа по привлечению инвестиций, сопровождению и реализации инвестиционных проектов, формированию благоприятного инвестиционного климата, повышению инвестиционной привлекательности Татарстана.

Ребята узнали о возможностях для молодежи в республике, России, где и как они могут себя реализовать.

Напомним, ранее площадками для мероприятий уже стали оздоровительные учреждения Казани, Заинского, Нижнекамского, Высокогорского, Тетюшского, Камско-Устьинского, Лаишевского и Алексеевского районов республики. Мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети».

Ежегодно Общество «Знание» активно включается в организацию просветительской программы в рамках летней оздоровительной кампании. Кроме методических пособий, разработанных к праздничным и памятным датам, Общество «Знание» подготовило также материалы для ежедневной воспитательной работы, которые помогут сделать занятия с детьми более увлекательными и полезными. Они составлены экспертами с учетом возраста аудитории и полностью готовы к использованию. Найти их можно в Библиотеке мастер-лекций.

Одним из ключевых форматов станет «День со Знанием» — готовые просветительские программы для тематических дней в рамках смены. Это гибкий формат-конструктор, сочетающий разнообразные активности: в один день можно организовать кинопоказы, квизы и карьерные консультации, а в другой — встречи с учёными, военными и экспертами по нейросетям.

По всем вопросам можно обращаться к директору филиала Общества «Знание» в своем регионе. Время обработки заявки может занимать до пяти дней.

Отметим, что по итогам прошлого года частниками летней оздоровительной кампании стали около 250 тысяч человек. Мероприятия проходили для воспитанников лагерей на территории всех субъектов России.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.

Больше информации о деятельности организации — на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram.

фото: пресс-служба Российского общества «Знание»