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Общество 13 августа 2026 22:15

Участник конкурса «Директор года» предложил наделить школы новой функцией

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Директор школы №4 подмосковного города Орехово-Зуево Алексей Панфилов, прошедший отбор на всероссийский конкурс «Директор года России», в беседе с «Радио 1» предложил наделить средние учебные заведения новой функцией, превратив их в центры жизни локальных сообществ.

«Школа не должна быть просто школой – это должен быть социокультурный центр, куда могут приходить родители, где устраиваются семейные мероприятия», – выразил уверенность педагог.

По словам директора, школьная команда на основе трех ключевых направлений – предприимчивости, инноваций и любви к Родине – стремится сделать образовательное учреждение из места, где просто дают знания, социокультурным центром микрорайона, в котором она находится.

В связи с этим Панфилов считает важнейшим показателем успех педагогов и детей. По его мнению, он должен дополнять формальные критерии: места в рейтингах, результаты ЕГЭ, число призеров олимпиад.

Директор рассказал, что однажды на перемене в День музыки взял в руки гитару и сел петь вместе с учениками. Это вызвало неоднозначную реакцию, однако, на его взгляд, это был правильный шаг.

«Мне кажется, то, что я сел с ними и спел, открывает для ребят меня как человека намного больше, чем если бы я просто постоял в сторонке. <...> Самое главное сегодня – успеть коснуться каждого», – убежден он.

Участник конкурса «Директор года» добавил, что школьникам сейчас, как правило, не хватает фигуры наставника. Наставничество должно оставаться основным моментом школьной деятельности, так как «если не будет человеческого фактора, то не будет и человека», подытожил он.

#Образование
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