Участник Игр БРИКС из Венесуэлы рассказал, как проходят тренировки

Капитан сборной Венесуэлы по футбольному двоеборью Даниэль Малина в беседе с корреспондентом «Татар-информа» поделился впечатлениями от приезда в Казань. Команда будет соревноваться в фиджитал-футболе в рамках Спортивных игр стран БРИКС.

«Мы еще не были в городе, поскольку пока у нас было мало времени. Но у нас будет экскурсия по городу, чтобы узнать историю Казани, и я очень жду эту поездку», — рассказал молодой человек.

Он отметил, что здешнее лето имеет много общего с погодой у него на Родине. Кроме того, Даниэль Малина поделился, как проходит подготовка к соревнованиям. Он признался, что процесс тяжелый — команда много тренируется как физически, так и в диджитал-части.

«У нас достаточно сильная команда. Мы ежедневно тренируемся по несколько часов», — рассказал спортсмен.

Торжественное открытие Игр БРИКС состоится сегодня в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В официальной группе мероприятия во «ВКонтакте», на сайте игр и на телеканале ТНВ будет организована прямая трансляция, начало в 19.30. На церемонии будут присутствовать участники состязаний.