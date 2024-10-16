Участник группы «Гости из будущего» сыграет в Казани рейв-концерт с оркестром

Юрий Усачев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Завтра, 17 октября, в Казани на площадке «Ак Барс арены» — Big Twin Arena состоится необычный концерт-рейв. Он подготовлен в рамках проекта Synesthesia Lab. Одним из ярких участников события станет композитор, продюсер, создатель и участник поп-группы «Гости из будущего» и музыкального проекта Zventa Sventana Юрий Усачев. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

Идейным вдохновителем проекта, который сочетает электронную и оркестровую музыку, выступил композитор и дирижер Роман Пархоменко. Он рассказал, что завтра на одной сцене выступят музыканты совершенно разных направлений: академической, электронной и поп-музыки. Они исполнят оркестровые версии треков Юрия Усачева из альбома Secret box.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Юрий Усачев хорошо известен в музыкальных кругах, у него большое количество экспериментальной музыки, огромное количество рейвов. Захотелось сделать что-то новое. Получился такой вот экспериментальный рейв-проект», — объяснил Роман Пархоменко возникновение идеи.

Сам Юрий Усачев заметил, что после аранжировок с оркестром получился фактически новый альбом и новая музыка.

«Мне очень приятно, что меня пригласили в проект. Это большая честь приехать в Казань, уже ставшую для меня практически родной. Маленькая подробность: моя жена — Тина Кузнецова, известная певица из города Казани. Так что Казань для меня — это важный город в моей жизни», — сказал Усачев.

Музыкант выразил надежду, что проект заинтересует не только композиторов и исполнителей, но и широкую аудиторию слушателей.

«Мы будем участвовать с таким достойным проектом. Сбылась моя мечта — исполнять с симфоническим оркестром мою электронную музыку, которая, как и музыка Романа, немного опережает время. Так что у нас будет абсолютно новаторский концерт. Культура должна развиваться», — отметил он.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В этот вечер вместе с Юрием Усачевым выступит оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной. Директор ЦСМ Ляйля Гарифуллина рассказала, что центр работает уже более 20 лет и не ограничиваемся только концертной деятельностью, продвигая оригинальные проекты.

«Центр известен далеко за пределами Казани — в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Китае, Южной Корее и Франции. Мы очень много работаем на стыке жанров — это рок и поп-музыка. Был очень интересный эксперимент в концертном зале „Пирамида“ с группой „Ария“. Также мы записали клип замечательными солистам группы Dabro. Наш гость — Юрий Усачев, известный музыкант, композитор, продюсер. У него очень много экспериментов и заслуг в том числе. Он соучредитель „Яндекс.музыки“ и один из разработчиков „Алисы“», — заметила участница пресс-конференции.

Оркестровые версии электронных треков Юрия Усачева сделали академические композиторы Роман Пархоменко, Лилия Исхакова, Анна Поспелова, Игнат Красиков, Алина Мухаметрахимова, Вадим Генин, Екатерина Винник, Евгений Притужалов. Начало концерта — в 19 часов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На следующий день, 18 октября, в 14 часов в лектории Галереи современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ состоится паблик-ток, посвященный проекту SYNTHesia. Спикерами выступят Юрий Усачев, Роман Пархоменко, Владимир Жалнин. Будет возможность задать вопросы и подискутировать о музыке, прозвучавшей на рейв-концерте. Затем в 16.00 пройдет премьерный показ документального фильма «Композитор София Губайдулина. Диалог: Я и Ты», созданного творческой группой Центра современной музыки Софии Губайдулиной.

Synesthesia Lab — совместный проект Центра современной музыки Софии Губайдулиной и Союза композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках фестиваля «Звучащий дом Софии».