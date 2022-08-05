Участник форума в Казани предложил переселить «колясочников» из хрущевок в новостройки

Переселить инвалидов-колясочников, проживающих на верхних этажах казанских хрущевок, на первые этажи новостроек предложил сегодня общественный эксперт по программе «Доступна среда» Кировского и Московского районов, помощник депутата Малики Гельмутдиновой Марат Кадыров на форуме в Казани. Инициативу он объяснил корреспонденту «Татар-информа».

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы сейчас везде пишем, чтобы на федеральном и республиканском уровне заработала программа о переселении инвалидов с верхних этажей хрущевок, где нет лифтов, на первые этажи новых домов. В этом случае инвалиды бы отдавали во вторичный фонд свое жилье. Если человек выйдет из четырех стен на улицу, ему будет намного проще», — уверен он.

Эксперт считает, что самая главная проблема для людей с ОВЗ — невозможность выйти из квартир. Инвалиды-колясочники, живущие на высоких этажах и не имеющие возможность попасть на улицу, «замыкаются в себе, теряют связь с обществом и могут даже наложить на себя руки», добавил собеседник агентства.

«Сначала нужно внедрить программу на городском уровне, а потом на республиканском. В итоге регион может стать пилотным образцом», — отметил Марат Кадыров.

Собеседник «Татар-информа» — инвалид-колясочник. На секционное заседание V республиканского форума социально ориентированных НКО на тему «Городская среда для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья» он приехал на универсальном средстве передвижения — электротрицикле. Это средство передвижения напоминает скутер, но оно более безопасное и адаптировано под нужды особенных категорий людей.

Кадыров также отметил ряд проблем в части доступной городской среды: наспех сделанные пандусы, неподходящие размеры въездных площадок для инвалидов-колясочников, несоответствующее резиновое покрытие на них.

«Подрядные организации, которые делают входные группы и адаптируют уже существующие под нужды инвалидов, в первую очередь должны изучить СНИП 59, а они делают все по ГОСТу. Некоторые объекты культурного наследия, к сожалению, не соответствуют требованиям нормативов. Инвалид на коляске скользит в осенне-весенний период, застревает, не может развернуться на площадке», — пояснил участник форума.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Депутат Госсовета РТ Владимир Вавилов в беседе с журналистами отметил, что все существующие недоработки в доступной среде требуют незамедлительного решения.

«Есть подъезды в пятиэтажках, где родители носят на руках с пятого этажа детей-инвалидов. Все должны жить достойно, иметь возможность выйти на прогулку в парки», — подчеркнул он.

Председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Альберт Салихов в своем выступлении проинформировал, что 60% спортивных объектов города сегодня являются доступными для слабовидящих. В них имеются яркие наклейки на лестницах, таблички Брайля, указатели. На объекты с трибунами организован доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья. На базе 13 муниципальных спортивных объектов Казани проходят занятия по адаптивной физкультуре для людей с ОВЗ.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, в свою очередь, отметила, что в республике «серьезно меняются тренды в части доступной среды».

«Принимаются системные решения. Нам важна доступная среда, расположенность города к человеку. В этом плане уже есть первые шаги, появляются классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, меняется терминология. Мы говорим не о людях с ограниченными возможностями здоровья, а о людях с повышенными потребностями», – сказала она.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

Спикер также сообщила, что для людей с повышенными потребностями постепенно формируется подходящая среда. Это процесс нелегкий и небыстрый, приходится менять сознание людей, но уверенные шаги в данном направлении продолжаются.