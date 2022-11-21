Участник форума «Деловые партнеры Татарстана»: Это отличная площадка для создания связей

Пленарная интерактивная дискуссия «Инвестиционная привлекательность Республики Татарстан» состоялась сегодня в ГТРК «Корстон» в Казани. Мероприятие прошло в рамках XV форума «Деловые партнеры Татарстана», в котором принимают участие около 300 крупных татарских предпринимателей из 48 регионов России и 13 зарубежных стран.

«Когда у предпринимателя чистые помыслы — то и дело его будет полезным для общества. Если человек не надеется вывести что-то полезное из форума — он его и не получит, естественно. Например, предприниматель из Казахстана нас пригласил к себе в гости в марте следующего года. Говорит: „Только приезжайте, оплачу все расходы“. До этого мы даже не знали о его существовании, познакомились именно на этом форуме. Это площадка, где предприниматели знакомятся и узнают о деятельности друг друга», — рассказал заместитель председателя торгово-промышленной палаты РТ Марат Ахматов.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер ознакомил участников форума с производимой в республике продукцией и успешно работающими компаниями. В их числе он назвал такие организации, как «Татнефть», «Танеко», «Таиф-НК», «Аммоний», «Алабуга», «Татхимпрепараты», «Казанский федеральный университет» и другие.

Генеральный директор ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ» Яков Геллер рассказал о пяти условиях успешного бизнеса: привлечение, обучение, информатизация, выход на рынок и поддержка. «Маркетинговый центр мы создали по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. В центре работают шесть модулей. В этом году за десять месяцев зарегистрировались около 13 тысяч пользователей. Мы выяснили, что 3885 поставщиков зарабатывают около 155 миллиардов рублей. В Татарстане создан инструмент поддержки бизнеса», — рассказал Геллер.

Он подчеркнул, что в Татарстане бизнес находит поддержку на любом уровне.

«Президент Татарстана обращает внимание на каждого инвестора, заказчика, партнера. Любой может обратиться в организацию, работающую в Татарстане, никто ему не откажет. Мы все действуем в торгово-промышленном пространстве. Мы готовы к сотрудничеству», — добавил спикер.

Директор республиканского центра развития традиционной культуры Алсу Мифтахова ознакомила с народными промыслами Татарстана. «В качестве положительного примера хочу назвать этнокультурный фестиваль „Ага базар“ в городе Болгар, фольклорный фестиваль „Түгәрәк уен“, фестиваль для детей „Уен фест“ и другие. В возрождении того или иного промысла большую роль играет проведение фольклорно-этнографических экспедиций», — отметила она в своем выступлении.

Советник Всемирного конгресса татар по экономическим вопросам Айдар Абдрахманов рассказал об успешной реализации проектов предпринимателей-татар в регионах.

«Три года назад на очередном форуме один из наших предпринимателей отмечал, что татарам на Дальнем Востоке, в силу расстояния, немного сложно работать с Татарстаном. За эти три года он смог организовать свой бизнес. Наши национальные блюда, такие, как чак-чак, эчпочмак, превратились в бренды. Если до пандемии мы работали с ресторанами, то сейчас акцентируем внимание на кафе быстрого питания. Мы можем гордиться нашими фермерами. Наши фермеры в Пензе, Крыму, Нижнем Новгороде — в лидерах. В дальнейшем хотели бы заострить внимание на вопросах, связаннхе со строительством», — сказал Айдар Абдрахманов.

По словам первого заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсафа Галиева, Татарстан — единственный в России регион, где работают сразу семь федеральных инвестиционных площадок. «Две из них хочу отметить отдельно. Это особая экономическая зона „Алабуга“ и город „Иннополис“ — мечта IT-специалистов. В этом году мы реализовали межрегиональный инвестиционный стандарт. Международный саммит Kazan Summit в следующем году пройдет 18-23 мая, приглашаю вас принять участие в этой площадке», — сказал Инсаф Галиев.

На сегодня также запланирован разбор бизнес-кейсов в рамках совместного проекта Всемирного конгресса татар и Торгово-промышленной палаты РТ «Бизнес объединяет».