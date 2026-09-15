Участник делегации Татарстана сделал предложение возлюбленной на МФМ

Участник делегации Татарстана на Международном фестивале молодежи (МФМ-2026) Илья Печерский сделал предложение своей возлюбленной Евгении Дюжаковой. Это произошло на площадке фестиваля.

Илья и Евгения познакомились в интернете в декабре 2022 года, а в январе 2023-го начали встречаться. Сейчас пара живет в Иннополисе.

Печерский работает в сфере IT и занимается образовательными проектами. Дюжакова переехала в Татарстан из Чувашии и организует городские мероприятия, а также участвует в молодежных инициативах Иннополиса.

Предложение стало для девушки неожиданностью. Свадьбу пара планирует провести после возвращения с фестиваля.