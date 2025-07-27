Участник чемпионата «Абилимпикс» среди ветеранов СВО: «Не будь тряпкой, будь человеком»

Сегодня на базе Производственно-учебного центра (ПУЦ) Казанского вертолетного завода прошел очередной день чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами. В чем особенность соревнований и как оценивают участников — в репортаже «Татар-информа».

«Мы горды тем, что нам оказали такую честь Центр развития профессиональных компетенций (ЦРПК) и Республика Татарстан», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» руководитель ПУЦ Казанского вертолетного завода Марина Финохина.

Руководитель ПУЦ знакома с чемпионатным движением ЦРПК давно. С 2012 года она со своей командой готовила ребят для WorldSkills. Сейчас молодые профессионалы вместе с командой ПУЦ участвуют в чемпионате в качестве экспертов.

Площадка Производственно-учебного центра претерпела изменения. Например, на месте лаборатории, где проходят соревнования в компетенции «Поварское дело», была лаборатория металловедения.

«Мы смотрели, как мы можем использовать нашу площадку, какое оборудование можно использовать, а что нужно перестраивать», — рассказала Финохина.

Конкурс проводится среди инвалидов, в то время как вертолетный завод и сам ПУЦ предполагают, что люди с ограниченными возможностями сюда не приходят. Поэтому заранее был предусмотрен вопрос о передвижении колясочников на площадку и к местам отдыха.

«Это такая малость, что ребята остались довольными, узнали наш завод, увидели наш город и республику. Это же останется в памяти», – поделилась Финохина.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится среди участников спецоперации впервые. Все они носят на себе следы этой войны: кто-то передвигается на костылях или коляске, кто-то использует протезы рук или ног — эти люди нашли в себе силы преодолеть возможности своего здоровья и внутренние барьеры.

«Что там его [барьер] преодолевать? Просто не нужно бросать себя. Как говорят, не будь тряпкой, будь человеком», — удивляется герой Донецкой Народной Республики Антон Корниенко. Вместо левой руки у гвардии лейтенанта — протез, но, кажется, это не мешает ему соревноваться в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Вместе с двумя десятками других участников, он, не без помощи волонтеров, собирал двигатель УАЗа.

«К нормальной жизни мы уже никогда не вернемся, потому что контузия не проходит. Хорошо, что различные фонды помогают восстановить свое здоровье, проводят реабилитацию. Но свою молодость я провел на фронте», — рассказал Корниенко.

В этой же компетенции принимал участие в соревнованиях уроженец села Сокуры Лаишевского района Дмитрий Иванов. Предложение принять участие в чемпионате он, как и многие другие «абилимпийцы», получил от фонда «Защитники Отечества». Ремонт двигателей и коробок передач — относительно новый для него навык, который он начал оттачивать по возвращении со специальной военной операции. Вернулся он после второго ранения — взрыв мины лишил его обеих ног.

«Когда интересно, ничего не мешает. Увлекаешься и не думаешь об этом», — рассказал Иванов корреспонденту. Долго стоять на протезах тяжело и больно, признается он, но два часа за сборкой двигателя пролетели для него незаметно.

Самая большая компетенция — это «Оператор БПЛА». В ней принимают участие 50 человек. Суть компетенции — подготовить пилота. Конкурс разбит на три этапа. Первый — показать свою готовность и знание материальной части. Второй этап — симулятор. Главный национальный эксперт компетенции из Новосибирска Андрей Андреев называет этот этап «фильтром», потому что здесь участник демонстрирует свой реальный навык пилотирования. Но в этот раз эксперты решили не отсеивать участников.

«Мы решили дать всем попробовать. Из 20 человек вчера до реальных полетов дошло только трое. К сожалению, очень большой отсев», — рассказал Андреев.

Реальный полет — это заключительный этап. Сначала пилот осматривает «самолет» и в небольшом боксе совершает ряд маневров: поднять дрон в воздух, удержать его, развернуть, облететь препятствия и вернуться на стартовую позицию.

«Если он с этим справится, значит он может лететь на большой площадке. Тогда его выпускают на трассу», — рассказал Андреев.

Соревнования на большой площадке проходят в FPV-очках.

Андреев также является членом федерации гонки дронов России, ведет адаптивное направление в этом спорте, обучает людей с особенностями здоровья управлению БПЛА. В этом чемпионате он надеется найти Покрышкиных и Чкаловых от мира БПЛА, и, по его признанию, такая надежда сохраняется.

Среди операторов БПЛА есть участник из Татарстана — Виталий Лебедев. Его военная специализация была связана с пилотированием дронов, он также участвовал в районных конкурсах в родном Лаишевском районе.

«Здесь самое большое количество участников. Все таки за операторами БПЛА будущее. Не только в военном смысле, но и гражданском», — рассуждал Лебедев.

«Поварское дело» — еще одна крупная компетенция. Здесь участвуют 22 человека. Среди них есть как шеф-повара, так и те, кто только осваивает эту профессию.

«Наша задача, как экспертов, дать мотивацию на дальнейшее обучение и трудоустройство», — рассказала главный эксперт этой компетенции Ольга Игнатова.

По мнению Игнатовой, профессия повара — мужская профессия, в чем эксперты убедились в первый день чемпионата. Главный эксперт считает, что мужчины лучше чувствуют вкус блюд и лучше их презентуют. Еще одно любопытное наблюдение — новички приготовили блюда лучше, чем участники с кулинарным опытом.

Критериев оценки повара очень много: выполнение санитарных требований, соблюдение техники безопасности, презентабельность блюда и его органолептические свойства. По заданию конкурса все участники получают одинаковый сырьевой перечень. В выборе блюд, которые повара отдадут на суд экспертам, ограничений нет.

Большой интерес среди участников спецоперации вызвала компетенция «Фотограф». Участие в этом соревновании так же принимают люди разного опыта. В первый день конкурсанты делали фотографии в жанре репортажа, сегодня они занимались портретной съемкой.

«Вчерашний день показал, что есть крепкие фотографы, которые понимают суть. Есть ребята, которые в целом сняли слабо, но среди их кадров есть очень классный кадр. Победит, конечно, тот, кто сделал ровный репортаж», — рассказал главный национальный эксперт этой компетенции Георгий Козлов.

Из всех участников в каждой компетенции отберут пятерку сильнейших. В некоторых из компетенции соревнуются только по 4 участника, как например в «Токарных работах на станках с ЧПУ». Всего компетенций 15, и в финал, который пройдет в Москве, попадет только 75 участников.

Сегодня в ПУЦ вертолетного завода прошли соревнования по 14 направлениям. Соревнования в компетенции «Исполнительное мастерство» пройдут в предпоследний день чемпионата, 28 июля. Главным экспертом «Исполнительского мастерства» станет народная артистка России Диана Гурцкая.

Организаторами мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

«Мы предложили региональному фонду "Защитники Отечества" программу переобучения для участников соревнований», — поделилась Марина Финохина с корреспондентом «Татар-информа».

Взаимодействие с Фондом пока находится на начальном этапе, но после чемпионата оно войдет в активную стадию, уверена руководитель ПУЦ. Уже сейчас, по словам Финохиной, люди спрашивают про трудоустройство.

«Мы готовы принимать к себе ребят на обучение и затем помогать им трудоустраиваться, как на нашем предприятии, так и на других», — заявила руководитель Производственного центра Казанского вертолетного завода.