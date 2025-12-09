Участник «Батырлар» провел урок экологии для дошкольников в Альметьевском районе

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

В День Героев Отечества инспектор Минэкологии и участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Игорь Егоров провел экологический урок для ребят детского сада «Каенкай» в селе Калейкино Альметьевского района республики.

Игорь Егоров 25 лет посвятил охране природы Татарстана и служит в Юго-Восточном управлении Минэкологии РТ.

В 2022 году он отправился в зону СВО. Его возвращение к профессии стало возможным благодаря программе «Батырлар. Герои Татарстана», которая помогает ветеранам СВО найти достойное применение своим навыкам в мирной жизни.

Это уже четвертый экоурок, который он посвятил правильному обращению с отходами. Герой СВО рассказал ребятам о сортировке мусора, о том, что важно собирать макулатуру, использованные батарейки и как правильно их утилизировать.

«Важно бережно относится к окружающему миру, заботиться о животных, водоемах и деревьях. Любовь к Родине невозможна без любви к ее природе», — отметил Игорь Егоров.

Дети смотрели познавательный фильм, а после смогли лично пообщаться с участником СВО. В конце встречи Игорь Егоров подарил детскому саду книгу «Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан».

Министерство экологии РТ регулярно проводит подобные уроки, которые формируют у детей ответственное отношение к окружающему миру и вносят вклад в достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие».