Участник «Батырлар» Лядов напутствовал первоклассников в Верхнем Услоне

В День знаний – 1 сентября – участник программы «Батырлар. Герои Татарстана» Максим Лядов выступил перед первоклассниками школы поселка Верхний Услон.

«Сегодня вы вступаете в новый, увлекательный этап своей жизни. Пусть школа станет для вас местом, где вы найдете друзей, научитесь мечтать и достигать поставленных целей. Помните, что труд и упорство всегда приводят к успеху», – отметил он.

В этом году в Верхнеуслонском районе за парты сели 2,6 тыс. школьников, среди которых 225 первоклассников. Напутствовал их также глава района Евгений Варакин.

«Вы стоите на пороге удивительных открытий. Пусть каждый день в школе приносит вам радость новых знаний и достижений. Мы, взрослые, всегда будем рядом, чтобы поддержать вас», – сказал Варакин.

После линейки для старшеклассников прошел «открытый урок», на котором Варакин и Лядов рассказали о важности выбора профессии и ответственности перед собой и обществом.

«Каждый из вас уже сегодня может задуматься о том, каким человеком он хочет стать в будущем. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой высокие цели. Главное – действовать и не останавливаться перед трудностями», – подчеркнул Лядов.

Варакин, в свою очередь, добавил, что профессия – это не просто способ заработка, а вклад в развитие общества. По его словам, школьники – будущее района, республики и страны, а их знания и навыки станут основой для новых достижений.

Фотографии предоставлены пресс-службой Верхнеуслонского района