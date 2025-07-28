Участник «Абилимпикса» после чемпионата в Казани решил заняться тхеквондо

Участник «Абилимпикса» из Владивостока Валерий Точилкин приехал на чемпионат в Казань вместе с незрячей супругой. Мужчина выступает в компетенции «Оператор БПЛА». Своими впечатлениями о чемпионате он поделился с корреспондентом «Татар-информа».

«Считаю, что сегодняшняя панельная дискуссия «Реабилитация участников СВО с инвалидностью через спорт» была очень полезной. Мы – люди с ограниченными возможностями многое не знаем. Мне до этого казалось, что нами никто не хочет заниматься, но оказывается, это не так», - сообщил ветеран СВО.

Во время выполнения боевых задач Валерий получил серьезное ранение, у него ампутировали ногу. До травмы мужчина активно занимался кикбоксингом.

«Эта встреча расширила сознание, дала много новых знаний. Я сделал для себя полезные отметки. Хотел бы попробовать свои силы в тхеквондо и мотокроссе», - поделился планами Валерий.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Мужчина посещает мероприятия чемпионата вместе с любимой супругой. Точилкины в браке уже восемь лет.

«Я – инвалид первой группы по зрению. Мы познакомились, когда я еще видела. В то время я работала в букмекерской конторе», - рассказала жена ветерана.

По словам женщины, после сегодняшней дискуссии она твердо решила обучиться на массажиста.

Что касается занятий спортом, то по словам Валерия, сейчас есть высокотехнологичные протезы благодаря которым можно пробовать свои силы в разных видах.

На чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс» в Казани собрались 259 участников из 81 региона страны. Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».