news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 сентября 2025 18:51

Участницы Miss Tourism Universe рассказали, в каких костюмах выступят на конкурсе

Читайте нас в
Телеграм
Участницы Miss Tourism Universe рассказали, в каких костюмах выступят на конкурсе
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На конкурсе Miss Tourism Universe в начале сентября в Ливане Татарстан представит уроженка Азнакаевского района Карина Абдуллина, а Россию – уроженка Вольска Саратовской области, выпускница КФУ Кристина Отекина. О подготовке костюмов к предстоящему мероприятию девушки рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Я буду выступать в костюме от известного бренда Buro Banu. Костюм будет называться "Солнце. Луна", он был создан для Раджаны Султановой, она попала в топ-7 Мrs. Universe-2024», – сообщила Карина Абдуллина.

Кристина Отекина рассказала, что ее костюм, несмотря на то, что на конкурс девушки прилетят уже завтра, еще находится в процессе доработки.

«По секрету говоря, мой костюм еще до конца не разработан. У меня еще есть 10 часов, чтобы его облагоразумить. Поиск русского народного костюма у меня действительно занял большую часть времени. Я искала в разных городах – я искала в Казани, я искала в Саратове, я искала даже в Москве. Но тот самый нашелся в моем родном городе Вольске, но его нужно еще доработать. Возможно, все изменится сегодня ночью. Кто знает? Еще будет финальная примерка, все может быть… Есть еще один костюм, он казанский, кто знает как будет…», – сказала Отекина.

По словам участницы конкурса, ее костюм отражает традиции России и при этом соответствует современным параметрам. «Костюм будет немного необычным и нестандартным. Но вы все скоро увидите, это будет небольшая интрига», – заключила девушка.

Конкурс Miss Tourism Universe направлен на популяризацию наций и регионов. Он проходит с 1 сентября по 12 сентября в Бейруте.

#конкурс красоты #Ливан #национальный костюм
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025