Участницы Miss Tourism Universe рассказали, в каких костюмах выступят на конкурсе

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На конкурсе Miss Tourism Universe в начале сентября в Ливане Татарстан представит уроженка Азнакаевского района Карина Абдуллина, а Россию – уроженка Вольска Саратовской области, выпускница КФУ Кристина Отекина. О подготовке костюмов к предстоящему мероприятию девушки рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Я буду выступать в костюме от известного бренда Buro Banu. Костюм будет называться "Солнце. Луна", он был создан для Раджаны Султановой, она попала в топ-7 Мrs. Universe-2024», – сообщила Карина Абдуллина.

Кристина Отекина рассказала, что ее костюм, несмотря на то, что на конкурс девушки прилетят уже завтра, еще находится в процессе доработки.

«По секрету говоря, мой костюм еще до конца не разработан. У меня еще есть 10 часов, чтобы его облагоразумить. Поиск русского народного костюма у меня действительно занял большую часть времени. Я искала в разных городах – я искала в Казани, я искала в Саратове, я искала даже в Москве. Но тот самый нашелся в моем родном городе Вольске, но его нужно еще доработать. Возможно, все изменится сегодня ночью. Кто знает? Еще будет финальная примерка, все может быть… Есть еще один костюм, он казанский, кто знает как будет…», – сказала Отекина.

По словам участницы конкурса, ее костюм отражает традиции России и при этом соответствует современным параметрам. «Костюм будет немного необычным и нестандартным. Но вы все скоро увидите, это будет небольшая интрига», – заключила девушка.

Конкурс Miss Tourism Universe направлен на популяризацию наций и регионов. Он проходит с 1 сентября по 12 сентября в Бейруте.