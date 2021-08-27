Участницы конкурса «Татар кызы» показали мастерство в нарезании лапши

Фото: Салават Камалетдинов

В национальном комплексе «Туган авылым» для участниц конкурса «Татар кызы» прошел мастер-класс по кулинарному мастерству. 32 девушки показали свое умение тонко и красиво нарезать домашнюю лапшу.

Жюри оценивало толщину, форму раскатанного теста, чистоту и опрятность рабочего места конкурсанток, особое внимание уделялось толщине нарезанной лапши.

Фото: © Салават Камалетдинов

В жюри конкурса были председатель Всемирной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова, исполнительный директор дирекции конкурса «Татар кызы» Гузелия Гиниятуллина, исполнительный директор радио «Тартип» Айваз Садыров, певица и блогер Лилия Хайруллина. Ведущим шоу стал Булат Байрамов.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Умение тонко нарезать лапшу издавна считалось показателем мастерства и трудолюбия татарской девушки. Мы также обратили внимание, насколько опрятны наши конкурсантки, умеют ли бережно обращаться с продуктами. Объясняли им, как это важно», — рассказала член жюри Кадрия Идрисова.

Фото: © Салават Камалетдинов

Айваз Садыров обратил внимание, что варианты нарезки лапши у каждой девушки свои — они зависят от традиций мест, где родились конкурсантки. «Например, у девушки из Турции лапша чуть толще, и это местная традиция. Несмотря на отличия, у всех получился настоящий татарский токмач», — сказал артист.

Фото: © Салават Камалетдинов

Сами девушки считают, что участие в конкурсе поможет им преумножить их мастерство. «Такие мастер-классы очень полезны. Члены жюри дали очень уместные советы. Татары издавна славятся своей кухней, кулинарией, поэтому мы должны умело готовить национальные блюда, передавать тонкости их приготовления следующим поколениям», — отметила участница из Московской области.