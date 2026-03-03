Участницы «Мисс БРИКС» навестят маленьких пациентов в казанской ДРКБ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все участницы конкурса красоты «Мисс БРИКС» посетят Детскую Республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Татарстана 6 марта. В рамках благотворительной программы конкурсантки подарят маленьким пациентам подарки. Об этом заявила Вице-президент конкурса Анна Вавилова на пресс-конференции в Казанском Кремле.

Она подчеркнула, что этот день станет особенным в истории проекта.

«Мы заявляли не раз, что конкурс стран БРИКС – это не только о красоте, ведь красота начинается с доброты. Мы хотим, чтобы конкурсы перестали воспринимать только как красоту. Это комплекс качеств каждой девушки, и каждая должна быть лидером и примером для своей страны. 6 марта участницы все вместе поедут в республиканскую клиническую больницу и привезут подарки для деток, чтобы подарить тепло тем, кто в нем нуждается больше всего», – анонсировала Вавилова.

Итогом благотворительной программы станет вечерний гала-ужин и аукцион, на котором выступят звезды Эльман и Акмаль. Главным лотом вечера организаторы называют эксклюзивное украшение от одного из ювелирных домов. Все собранные средства будут направлены в фонд Вавиловой.