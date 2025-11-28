Участницы из Татарстана и Роза Гадиева выступили на Miss Environment International 2025

Фото предоставлено Розой Гадиевой

Обладательница титула «Мисс Европа 2024» Роза Гадиева и представительницы России и Татарстана приняли участие в международном конкурсе по сохранению окружающего мира Miss Environment International 2025, который прошел на Филиппинах.

Фото предоставлено Розой Гадиевой

Роза Гадиева была приглашена на конкурс в качестве почетной гостьи и члена жюри. Вместе с ней отправились две участницы из Казани, чья деятельность связана с защитой природы: Анастасия Графинья и Карина Искандерова.

По итогам конкурса победу одержала Арианна Панталеон из Филиппин, первой вице‑мисс стала Триша Ахвера из Уганды, а второй вице‑мисс – Ребекка Баптист из Тринидада и Тобаго.

Карина Искандерова заняла 1-е место в «Шоу талантов», продемонстрировав высокий уровень актерского мастерства. Она высадила более 3 тыс. деревьев и на постоянной основе выезжает с экспедицией для очистки озер.

Фото предоставлено Розой Гадиевой

Анастасия Графинья была отмечена за лучшую видеопрезентацию, которая транслировалась по всему миру, а также получила награду «лучший вклад» за значимость и влияние ее проекта. Она выпустила более 80 особей краснокнижных маралов на природу с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Участие в конкурсе стало значимым для представления республики на международной площадке.