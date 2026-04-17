Участницы из Казани представляют ритейл-команду на чемпионате в Москве

Продавцы-консультанты из Казани Ирина Кошпаева и Эльвира Мустафина в составе сборной одного из крупнейших ритейлеров принимают участие во втором Национальном чемпионате розничных профессий. Соревнования стартовали 15 апреля в московском Дворце Ирины Винер в «Лужниках» и продлятся до 18 апреля.

Масштаб в этом году заметно вырос: на площадке собрались более 200 лучших специалистов из ведущих розничных сетей страны. Участники соревнуются в семи компетенциях: «Продавец-консультант», «Кассир», «Директор магазина», «Мерчандайзер», «Сборщик заказов», «Администратор» и «Управление качеством». Для сравнения: год назад чемпионат впервые проходил на ВДНХ, и тогда за победу боролись 100 человек из 25 городов.

«Наша компетенция состоит из трех модулей. В первом мы должны непосредственно контактировать с покупателем, показать, что умеем продавать. Второе задание – командное, связано с выкладкой товара. Третье – информационное, коммуникация через компьютер. То, что мы делаем в обычной жизни. Потому что у компании есть не только оффлайн, но и онлайн, где тоже необходимо уметь общаться», – рассказала Эльвира Мустафина.

По словам эксперта чемпионата Петра Радова, кассиры сегодня – это не просто операционисты, а ключевое звено, формирующее финальное впечатление о магазине.

«Кассиры обслуживают покупателей на выходе из магазина, это финальная точка контакта клиента с любым ритейлером. Основной критерий – успеть обслужить шесть человек за отведенное время. Важно сделать это вежливо, чтобы клиент захотел прийти снова. Волонтеры специально создают конфликтные ситуации, проверяя стрессоустойчивость участников», – рассказал Радов.

Эксперт Ирина Донская приоткрыла завесу тайны над самым зрелищным этапом соревнований – секретным модулем, где участники работают в условиях полной неопределенности.

«Второй модуль секретный, задание не знает никто, кроме главного эксперта. Участники получают комплект продуктов, который не видели, и должны сформировать путь клиента – как будто открывается новый магазин. На все дается 30 минут, потом они презентуют концепцию. Первый модуль – отработка ситуаций с разными типами покупателей: экономный, богатый, нервный, торопящийся. Продавец должен довести его до покупки, чтобы он ушел довольным и купил даже сверх необходимого», – пояснила Ирина Донская.

Напомним, розничная торговля в Татарстане активно развивается. По данным Авито Работы, в первом квартале 2026 года средняя зарплата в этом секторе выросла на 16% – до 70,1 тыс. рублей. У продавцов рост составил 29% (до 52,1 тыс.), у продавцов-кассиров – 19% (до 58 тыс.). 84% вакансий открыты для кандидатов без опыта, а число желающих работать в торговле увеличилось на 8%.

«Сегодня на рынке розничных профессий усиливается конкуренция: растет число откликов, и работодатели получают возможность выбирать наиболее подготовленных и мотивированных кандидатов. Национальный чемпионат розничных профессий как раз решает эту задачу – он способствует росту качества подготовки специалистов и одновременно повышает привлекательность работы в ритейле», – отмечал ранее директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.