Участница Великой Отечественной войны из Пестречинского района отметила 101-летие

Единственная женщина — ветеран Великой Отечественной войны в Пестречинском районе Нина Куприянова отметила 101-й день рождения. Поздравить долгожительницу пришли руководство района, представители организаций и учреждений. Глава района Ильхам Кашапов пожелал ей долгих лет жизни, вручил подарки, рассказали «Татар-информу» в районной администрации.

Нина Куприянова родилась в деревне Красное Поле Тетюшского района ТАССР. После окончания начальной школы продолжила обучение в Буинске в средней школе имени Луначарского.

После выпуска работала учителем в деревне Жуково Больше-Тарханского района ТАССР. В сентябре 1939 года поступила в учительский институт на физико-математический факультет. Когда началась Великая Отечественная война, девушка бросила учебу, и в апреле 1942 года подав заявление в военкомат, добровольно ушла на войну.

Распределили Нину Никифоровну в первый зенитно-прожекторный полк, она была связистом до конца войны. После демобилизации пошла учиться в Казанскую юридическую школу. В 1969 году переехала в Пестречинский район, где и живет по сей день.

В том же году Нина Никифоровна устроилась работать адвокатом и пробыла на этой должности шесть лет. В 1981 году вышла на заслуженный отдых.

Своей заботой женщину окружили четверо детей, восемь внуков, девять правнуков и две праправнучки. С правнучкой разница в возрасте составляет целый век.

Ее родные и близкие отмечают, что Нина Никифоровна – удивительный человек, который отдает всю себя без остатка людям.