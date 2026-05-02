Общество 2 мая 2026 17:49

Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в Сочи

Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в Сочи
Источник: Официальный канал МС КВН в Телеграм

Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в Сочи в возрасте 53 лет, сообщили в Telegram-канале КВН.

В публикации говорится, что с глубоким прискорбием сообщается о трагической гибели Елены Рыбалко – яркой, талантливой участницы команды.

Международное движение КВН также выразило соболезнования близким и семье артистки. В сообщении подчеркивается, что гибель Елены – невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час авторы сообщения разделяют боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой.

В сообществе команды КВН «Утомленные солнцем» во «ВКонтакте» уточнили, что Рыбалко сбила машина. По данным сочинской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне вечером. Артистка переходила дорогу в неположенном месте.

#КВН #гибель
