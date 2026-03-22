Студентка из Татарстана победила в номинации всероссийского патриотического конкурса

В Национальном центре «Россия» накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского патриотического молодежного конкурса «История России моими глазами». Победителем в одной из номинаций стала 18‑летняя студентка из Татарстана Регина Сафаргалиева.

Конкурс направлен на привлечение молодежи к изучению отечественной истории. В этом году организаторы получили более 4 тысяч работ из 84 регионов России и шести зарубежных стран. Общий охват проекта превысил 12 тысяч человек, включая наставников, педагогов и экспертов. Победителями и лауреатами стали 45 участников из 27 регионов страны.

Регина Сафаргалиева одержала победу в номинации «История России в рисунке» среди участников старше 18 лет. В своей работе она представила художественное изображение посада – торгово‑ремесленной части древнерусского города. Автор сосредоточилась на передаче элементов городской среды и особенностей повседневной жизни.

Работа была выполнена под руководством преподавателя Гульнары Хадиевой.