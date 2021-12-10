Участница из Татарстана надеется пройти во второй тур песенного конкурса «Пой в душе»

Фото предоставлено Мариной Тетериной

Жительница Татарстана Марина Тетерина прошла первый, отборочный тур российского конкурса «Пой в душе», организованного продюсерским центром известного поэта-песенника и бизнесмена Михаила Гуцериева.

Направлена заявка для участия во втором этапе. Для этого необходимо набрать голоса за исполнителя на сайте конкурса — пойвдуше.рф. Голосование за выбор победителей из числа опубликованных на сайте работ проходит с 16 до 29 декабря 2021 года.

Ранее Марина Тетерина в 25-м сезоне международного конкурса Golden Time Talent заняла в возрастной категории 50+ первое место в номинации «Вокал» с песней собственного сочинения «Радость встреч» как автор- исполнитель и второе место в номинации «Кавер» с кавером песни Ольги Фаворской «Доченька». Победители всех 25 сезонов были приглашены в гранд-финал. Представив на нем песню-победитель «Радость встреч», Тетерина в гранд-финале стала третьей, за что была награждена дипломом победителя и статуэткой.

Кроме того, всем победителям было предложено участвовать в виде поощрения в следующем сезоне конкурса. На 27-й сезон татарстанка отправила кавер песни Валерии «Я тебя не забыла» и заняла второе место.

Фото предоставлено Мариной Тетериной

Помимо этого, Марина Тетерина приняла участие со своей песней в съемках «Новогоднего огонька» телеканала «Туган Тел» наравне с известными певцами — народными артистами Татарстана и Башкортостана.

Одна из членов жюри конкурса Golden Time Talent Милена Мадмусаева, заслуженная артистка Узбекистана, заметила в связи с этим: «Один из основных методов продвижения своего таланта —это участие в конкурсах. Как бы банально это ни звучало, но самое важное в конкурсах — это не победа, а именно само участие, так как после участия в каждом фестивале человек растет, ощущает стимулы к развитию и изменению, в первую очередь психологические. Если вокалист уже решился участвовать и показывать свой талант в конкурсе — это говорит о многом. Легко сидеть дома и критиковать себя и окружающих! Но для того чтобы развиваться, выйти и продемонстрировать себя публике, требуется смелость. Милена убеждена, что если человек принял решение участвовать в конкурсе — то он уже победитель! Важным критерием в продвижении себя является демонстрация своего таланта публике, ведь никто не знает, где именно вокалиста могут заметить».

Golden Time Talent — современный лидер в организации конкурсов и фестивалей для творческих коллективов и сольных исполнителей на международном уровне. Это международный конкурс талантов, который дает новые возможности артистам и раскрывает для них новые способы реализации. Основная цель конкурса — найти исключительные таланты и дать им возможность продемонстрировать себя.

В конкурсе принимают участие более 18 стран: Латвия, Литва, Украина, Грузия, Польша, Болгария, Армения, Россия, Узбекистан, Казахстан и ряд других. Уникальный состав жюри включает 52 профессионалов своего дела из 18 стран мира. Это продюсеры, руководители школ по вокалу, хореографии и актерскому мастерству.