Участница из Набережных Челнов дошла до финала в сезоне шоу «Вызов» на ТНТ

На телеканале ТНТ триумфально завершился первый сезон спортивно-интеллектуального шоу «Вызов». 12 звёзд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки и искусства приехали в Карелию, чтобы доказать самим себе и всем вокруг, что они могут проявить себя не только в привычной среде.

Фото: предоставлено каналом ТНТ

Участникам проекта приходилось раз за разом преодолевать свои страхи и учиться работать в команде ради победы в шоу.

В шоу приняли участие два представителя команды «интеллектуалов» из Татарстана: писатель Булат Ханов из Казани и шахматистка из Набережных Челнов Зарина Шафигуллина. Зарина оказалась в финали среди трех сильнейших пар проекта. Однако, финальная трасса проекта стала самым масштабным челленджем, победителем в котором стали другие ребята.

Фото: предоставлено каналом ТНТ

Победителями первого сезона шоу «Вызов» стали ядерный физик Екатерина Щеглова и борец Торнике Квитатиани. Триумфаторам достались 10 миллионов рублей. Часть своего выигрыша победители решили направить туда, где воспитывался их чемпионский характер: Екатерина Щеглова – Ясногорской школе, Торнике Квитатиани – спортивной школе ЦСКА.

Участие Зарины на проекте принесло свои плоды – шахматистка стала спикером на ежегодном IX Конгрессе: «Инновационная практика: наука плюс бизнес» и рассказала о будущем шахмат. К тому же, в свои 20 лет Зарина уже успела завоевать множество титулов: является призеркой чемпионата Европы среди девушек, кандидат в мастера спорта (МС оформляется по документам), призёрка чемпионата мира по решению композиционных задач по шахматам среди юниорок, участница Суперфинала чемпионата России (ТОП-12 России среди женщин), чемпионка Кубка России среди девочек.

Фото: предоставлено каналом ТНТ

Екатерина Щеглова, ядерный физик, победитель первого сезона шоу «Вызова»: «У меня не было задачи именно выиграть, доказать что-то себе. Мне было интересно проверить себя на прочность. Ведь у самурая нет цели, есть только путь. И сворачивать на половине пути было бы неправильно. Поэтому я рада, что получилось дойти до самого конца. Выиграть – это очень круто и очень приятно. Касаемо своего выигрыша я приняла решение: один миллион рублей я хочу направить в Ясногорскую школу. Это небольшая школа в Забайкальском крае, где я училась. Я считаю, что путь каждого учёного начинается именно со школы. И моя школа дала мне отправную точку в моих перспективах, в моей карьере, и поэтому я хочу её отблагодарить».

Фото: предоставлено каналом ТНТ

Торнике Квитатиани, борец и певец, победитель первого сезона шоу «Вызова»: «Шоу «Вызов» – это лучшее, что со мной случилось в 2022 году. Здорово, что канал ТНТ дарит возможность молодым артистам, таким, как я, чтобы нас больше узнал зритель. Мне приятно, что шоу «Вызов» и ТНТ заботятся о молодом поколении, идёт такой сансарный поток поколений, я рад, что нам дали такую возможность. А приз – это приятный и важный бонус. Я обещал купить маме квартиру – я это сделаю. Но это не всё. Мой чемпионский дух, воспитание и дисциплина выработались благодаря одному красивому виду спорта – это вольная борьба. Я воспитывался в ЦСКА, и хочется от себя выделить один миллион рублей детям ЦСКА. Чтобы у них были лучшие условия, новые тренажёры. Спасибо за ваш вклад в мою победу в шоу «Вызов»!

Первый сезон проекта только завершился, однако телеканал ТНТ уже готовится ко второму. «Вызов» станет ещё более масштабным и всеобъемлющим проектом: зрителей ждут новые лица в командах звёзд и «умников», новые сложные челленджи на силу и интеллект, а также элемент реалити: теперь можно будет заглянуть в закулисье проекта и увидеть жизнь ребят в лагере, где они знакомятся ближе, выстраивают стратегии и просто общаются между собой.

Фото: предоставлено каналом ТНТ

Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ: «Шоу «Вызов» – это неоспоримый успех для нашего телеканала, для негосударственного института развития «Иннопрактика», для мира науки, искусства, шоу-бизнеса, для всех ребят, которые принимали и будут принимать в нём участие. И для нас совершенно очевидно, что мы должны принять этот вызов снова, причём на этот раз он будет ещё сложнее, ведь одно дело оказаться на вершине, другое – там удержаться. Но сложные вызовы – это профиль телеканала ТНТ, так что, я вас уверяю, «Вызов» станет ещё ярче и интереснее. Этот проект уже начал выполнять свою главную миссию: вся страна увидела, какие у нас есть прекрасные молодые учёные! Дальше – больше. Эти ребята вас ещё удивят».