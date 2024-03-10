Участница «Голоса» Эльза Юсупова: «Увидела Полину Гагарину и поняла – это то, что надо»

Эльза Юсупова: «На этой сцене с бешеной энергетикой ты просто расщепляешься на атомы. Остается только музыка, твоя песня и твой голос»

«Думала, попаду к Преснякову или Беляеву»

– Что испытывает участник, когда к нему поворачивается наставник? Какие эмоции вы ощутили, узнав, что прошли в новый сезон?

– Это хороший вопрос. Я много раз пыталась вспомнить, что именно я ощущала в тот момент, увидев лицо Полины Гагариной. На этой сцене с бешеной энергетикой ты просто расщепляешься на атомы. Остается только музыка, твоя песня и твой голос. Я была погружена в задачу исполнить песню до конца, сконцентрировалась на своем номере, образе. Поэтому поворот кресла с наставником восприняла так: «Хорошо. Идем дальше. Делаем все правильно». Когда песня закончилась, я осознала, что мне удалось, и тогда из меня просто ушли все силы. Я думала, что упаду.

«Сперва может показаться, что она очень милая и добрая. И это правда так, она очень душевная. Но в ней еще есть и невероятная непередаваемая сила, энергетика» Стоп-кадр шоу «Голос», выпуск с участием Эльзы Юсуповой

– Рады ли вы, что попали в команду к Полине Гагариной? Есть ли у вас любимая песня в ее исполнении?

– Я была рада. Но изначально не думала, что она ко мне повернется. Я знала, что в ее команде уже были участники с моим типом голоса, академисты. Я почему-то ожидала, что попаду к Владимиру Преснякову или Антону Беляеву, что им будет интересно со мной поработать с музыкальной точки зрения. Когда Гагарина повернулась, я поняла, что это был лучший исход, потому что она знает, как работать с моим репертуаром. Из всех наставников в «Голосе» в этом году ее опыт в этом телешоу наиболее обширный. Я подумала: «Да, это именно то, что надо».

Мне нравится ее сценический образ, как она поет и вообще ее характер. Сперва может показаться, что она очень милая и добрая. И это правда так, она очень душевная. Но в ней еще есть и невероятная непередаваемая сила, энергетика. Неудивительно, ведь она выигрывала множество конкурсов, участвовала в «Евровидении». Два этих контраста так дополняют друг друга. Я сразу поняла, что это мой человек и мы в чем-то похожи. Не скажу, что у меня есть любимые песни Полины, но все ее хиты мне нравятся.

«В прошлом году я впервые поучаствовала в шоу «Страна талантов» на НТВ. Там я представляла культуру Татарстана, исполнила татарскую народную песню»

«Послала энергию в космос и попала на «Голос»

– Как вы решились пойти в новый сезон шоу? Готовились к кастингу или это было спонтанным решением? Принимали ли вы до этого участие в других конкурсах на ТВ?

– Я принимала участие в шоу «Хрустальные звездочки» под эгидой Федеральной службы судебных приставов. Мы выступали на большой сцене, и это был мой первый опыт выступления на такую аудиторию. Этот концерт потом показывали по телеканалу ОТР.

Если говорить именно о телеконкурсах, то в прошлом году я впервые поучаствовала в шоу «Страна талантов» на НТВ. Там я представляла культуру Татарстана, исполнила татарскую народную песню. «Голос» – мой второй большой телевизионный проект. Я и до этого подавала туда заявки, но это было из серии «Все друзья идут, и я пойду». Все говорили, что мне нужно участвовать, и, кажется, я делала это с «большим пинком». А в этом году я осознала, что морально и профессионально готова и очень хотела этого. Я записывала свои песни и расширяла свой сценический репертуар целый год, готовилась к тому, что меня могут отобрать на кастинг. Кажется, я послала энергию в космос и все сошлось, я попала на «Голос».

– Как выбирали песню для отборочного этапа? Каким образом это вообще происходит?

– Я исполнила песню Андреа Бочелли «Con te partirò». В 1996 году вышла версия этой песни в дуэте Бочелли с Сарой Брайтман «Time to Say Goodbye». Я пою эту песню достаточно давно. Исполняла ее еще на празднике Дня Федеральной службы судебных приставов с оперным тенором, лауреатом Национальной оперной премии «Онегин» Алексеем Татаринцевым. Потом пела ее на концерте с заслуженным артистом Белоруссии Русланом Алехно. Это одна из моих любимых песен, я была в ней уверена. На шоу «Голос» я уже упоминала, что очень люблю жанр «кроссовера», совмещение классики и эстрадной музыки. Исполнить такую песню на телевидении – моя большая мечта. На кастинг нужно было принести две песни: русскую и зарубежную. Песню на русском я тоже выбрала в жанре «кроссовера».

Перед съемками на встрече с продюсерами и командой каждому участнику подбирали репертуар, каждый должен был принести список песен, которые хотел исполнить. Когда очередь дошла до меня, мне сказали сразу: «Ты так и будешь петь “Con te partirò”». Хотя я принесла 10-12 других песен. Но я обрадовалась, что вышла именно с ней.

«Если бы могла выбрать любого, пошла бы к Пелагее»

– Если вынести за скобки текущий набор наставников, кто из них нравится вам больше всех за всю историю проекта? К кому бы пошли в команду и почему?

– Если бы можно было выбрать из вообще всех наставников, пошла бы, конечно, к Пелагее. Сто процентов. Мы с ней точно поняли бы друг друга. Я очень люблю народную музыку, она тоже объединяла классику и фолк-музыку. Я в душе надеялась даже, что Пелагея будет в этом сезоне, но понимала, что вряд ли, поскольку сейчас она сделала больший акцент на семейную жизнь.

– Приоткройте завесу тайны – каким будет ваш номер в следующем этапе? Чем удивите зрителя?

– Номер будет волшебный, сказочный. Когда я выступала на слепых прослушиваниях, Владимир Пресняков сказал, что своим голосом я подарила сказку, эдакая Золушка. Следующий номер тоже будет больше в эту сторону.

– На проекте уже подружились неформально с кем-то из звезд или участников?

– Конечно, мы общаемся и с Полиной Гагариной, на репетициях и съемках видимся с другими наставниками, с продюсерами. У нас в команде просто потрясающие ребята, все друг друга поддерживают и хвалят. Мне кажется, это очень искренне. С участницей Инной Евтушенко, которая вышла с рок-хитом группы «Слот», мы решили даже вместе что-то записать, так как у нее богатый академический бэкграунд, она пела в оперном театре. И думаю, что мы сделаем это. Например, дуэт из оперы «Лакме» Лео Делиба.

«У меня эстрада вообще изначально не шла… И тогда педагог увела меня в сторону классики, академического вокала, затем я пришла к «кроссоверу»

«История с «голой вечеринкой» Ивлеевой показательная»

– Много шума наделала так называемая «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой. Проблемы начались, в частности, у Филиппа Киркорова и Димы Билана, который тоже был наставником в «Голосе». Как считаете, последствия для некоторых звезд соответствуют их проступку?

– Видела интервью с Ксенией Собчак, с рэпером Акимом Апачевым, где он тоже высказывался по поводу «голой вечеринки». Собчак ответила, что если не нравится, можно просто не смотреть. У меня вопрос: а как можно не смотреть и не видеть, если это всплыло везде — в интернете, в СМИ, на телевидении? Это то же самое, что предложить человеку ослепнуть. Известные люди должны отвечать за ту культуру, которую они несут в массы со своей медийностью. Все, кого постоянно показывают на телевидении, – это отражение культуры нации, нашей страны. И по мне, реакция людей на «голую вечеринку», последствия для звезд — все это говорит о том, что люди не хотят этого видеть в медиапространстве.

История очень показательная. Да, грустная для некоторых артистов. Не знаю, правда это или нет, что Анастасию Ивлееву после «голой вечеринки» лишили гражданства. Вокруг этого было много слухов, много писали в соцсетях. Но наши люди своими отзывами и общественной реакцией на все это сказали напрямую о том, что эта «культура» им не нравится. И это круто. Я думаю, что такая реакция народа свидетельствует о том, что мы сможем сохранить свою культуру и свои ценности.

– Многие звезды покинули Россию и даже нелицеприятно высказываются о своей Родине из-за ситуации на Украине. Как вы к этому относитесь? Можно ли считать это предательством?

– Не знаю, можно ли в этом случае говорить о предательстве, но я не понимаю мотивов этих людей. Реакции на жизненные обстоятельства у всех разные. Никогда нельзя предугадать, как ты будешь действовать в той или иной ситуации. У людей разный опыт, судьба, представления. Когда началась спецоперация, никто не понимал, что будет дальше. Я смотрела много интервью на эту тему. Если раньше я была политически нейтральным человеком, то сейчас хочу быть в теме и понимаю, что не интересоваться происходящим у себя в стране – это просто моральное преступление.

Сейчас очень важный и ответственный этап в нашей истории, и этим нельзя не интересоваться. Я смотрела и высказывания разных известных людей обо всем этом. Уехать в другую страну, если тебе так захотелось – окей. Но как можно поливать грязью россиян, людей, которые сделали тебя популярным, народным артистом? Не знаю, счастливы ли они там и как они зарабатывают и живут. Но мне, если честно, жаль людей, которые эмигрировали и говорят плохие вещи о своей стране.

«Я всегда не до конца довольна собой. Могу записать что-то, похвалить себя, а через пару дней решить, что это очень далеко от того, чего бы я хотела»

«Попробуй зазвездиться, и это будет последний твой концерт»

– К каким затратам и сложностям должны быть готовы родители, задумавшие вырастить из ребенка звезду телеэкрана?

– Помимо финансовых затрат и других проблем, им нужно быть готовыми к серьезному стрессу. К колоссальным «моральным затратам» и их, и ребенка. Телевидение, шоу, съемки – это всегда нервы. Особенно для несовершеннолетних. Нужно выявлять индивидуальные качества ребенка, понимать, подходит ли ему такая деятельность вообще.

У меня эстрада вообще изначально не шла. В своей вокальной группе, когда я занималась, была среди девочек белой вороной, очень сильно отличалась. И тогда педагог увела меня в сторону классики, академического вокала, затем я пришла к «кроссоверу». Нужно очень грамотно разглядеть в ребенке то, что ему подходит. Это очень сложно. Есть родители, которые отправляют детей везде, даже против их воли. Может, со стороны им кажется, что это забота, мотивация, но человек сам внутренне должен быть готов. У меня это произошло вообще только в этом году. Не нужно нырять во все подряд, лишь бы куда-то пойти.

– Не было ли у вас в какой-то момент звездной болезни, как нередко бывает у людей, пробивающихся в шоубиз?

– Нет, это точно не про меня. Я всегда не до конца довольна собой. Могу записать что-то, похвалить себя, а через пару дней при повторном просмотре решить, что это отвратительно и очень далеко от того, чего бы я хотела.

Возможность моей звездной болезни исчезла еще в подростковом возрасте. В 13-14 лет я выиграла тот самый конкурс «Хрустальные звездочки». Председателем жюри на нем был Иосиф Кобзон, в жюри сидела телеведущая Ангелина Вовк. На этих концертах было очень много именитых звезд – Валерия, Ани Лорак, Зара и другие. Я была так счастлива. Но когда я приехала домой в Казань, начала рассказывать об этом, мама сказала: «Попробуй только «зазвездиться», и это будет последний твой концерт». И как отрезало. Эта фраза где-то на бессознательном уровне осталась со мной. Если артист перестает работать и думает, что он лучше всех, то в этот момент его рост и развитие прекращаются.

«Если артист перестает работать и думает, что он лучше всех, то в этот момент его рост и развитие прекращаются»

«Поехала в Москву на месяц и осталась»

– Как вы вообще решили связать свою жизнь с музыкой? С детства целенаправленно хотели стать певицей или это пришло позже?

– Пока не начала заниматься вокалом, даже не думала о том, чтобы стать певицей. Со второго класса занималась фортепиано и рисовала. На Высокой Горе в Казани в общеобразовательной школе, где я училась, было два подучебных заведения – детская музыкальная школа и художественная. Также я с пяти лет занималась танцами в ДК Саид-Галеева в Дербышках, и именно эта дорожка и привела меня к вокалу. В моей группе училась девочка, которая очень хорошо пела и однажды позвала сыграть роль ее подружки в клипе, где она снималась. Мне было не больше десяти лет, и этот творческий и вокальный процесс перед камерой произвел на меня такое сильное впечатление, что я начала учиться в этом же ДК еще и вокалу. Мне кажется, что в детстве в моих сутках было не 24 часа, а минимум 28 (смеется).

В один момент, когда мне было лет двенадцать-тринадцать, мне сказали, что нужно выбирать танцы или вокал, потому что во время отчетных концертов в нашем ДК я иногда даже переодеться между номерами не успевала. Я выбрала пение и целенаправленно начала ездить на конкурсы, фестивали и концерты, развиваться. Рассудила так: во время вокальных номеров я одновременно смогу и петь, и танцевать.

– Как вы оказались в Москве?

– В Москве я оказалась в 14 лет. Моего педагога Лию Васильевну Матиссэн пригласили работать в московскую школу искусств «МакSим». Она пригласила меня и еще одну свою ученицу поехать с ней и заниматься в этой студии. Но родители тогда сказали, что мне нужно потерпеть еще хотя бы год и закончить девятый класс. Та девочка тоже не поехала. Наш педагог переехала, а мы сами стали преподавать вокал ее ученикам в Казани.

В ноябре следующего года Лия Васильевна пригласила нас обеих посетить вокальный конкурс в Москве. Мы договорились со своими родителями, что уедем на месяц. Я поехала и в итоге осталась. Это тоже интересная история. Мы остановились у Лии Васильевной на съемной квартире, и в один из вечеров она предложила попробовать разучить сценарий новогоднего мюзикла, который тогда ставился в этой школе искусств, и месяц пожить в Москве, подготовиться, выступить. Родители нам разрешили. В итоге мы так и остались жить в столице и заниматься в этой творческой школе, которую я и закончила.

После этого я уже точно знала, чем хочу заниматься и активно развивалась в этом направлении, пробовала новое в творческой среде. В качестве запасного варианта рассматривала лингвистику, так как мне нравятся языки. Но все сложилось, и в 17 лет я поступила в ГИТИС. Окончила его в 2022 году и вот до сих пор живу здесь, в Москве.

Фотографии предоставлены Эльзой Юсуповой