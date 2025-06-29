Участница активностей СИБУР на VK Fest: «Много людей, и подарки классные»

Гости первого в Казани VK Fest участвуют в активностях СИБУРа и получают первые призы. Компания выступает партнером масштабного опен-эйра, который проходит сегодня возле «Чаши».

«Мы ходили по всем зонам примерно полчаса, было интересно! Но очень много людей, мы прямо не ожидали», – поделилась впечатлениями с «Татар-информом» студентка Эльвина Галеева.

В активностях она участвовала вместе с другом и подругой, поэтому время в очередях их не сильно утомило.

«Самый классный мастер-класс – это создание браслетов. Мы себе с друзьями сделали именные», – сказала Эльвина и показала только что созданные аксессуары из полимерных бусин.

Всего нужно пройти семь из 20 зон активностей компании-партнера, поставить отметки у промоутеров на специальных браслетах и на стойке в бренд-зоне получить подарки. Всего приготовлено 2 тыс. брендированных призов.

«Подарки очень классные! Мы с друзьями очень хотели сумки-шопперы. Они очень красивые, яркие. И нужная вещь, и выглядит стильно», – призналась студентка из Казани.

Помимо шоппера, девушка выиграла фирменный шейный платок, пластиковый веер и стикеры – их Эльвина планирует наклеить на телефон.