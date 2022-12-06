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Происшествия
6 декабря 2022  18:26
Павел Климчак

Участковый задержал закладчика с десятками свертков с наркотиками в Казани

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Днем 1 декабря один из жителей Казани сообщил в полицию о подозрительном мужчине, который что-то искал в снегу. На место выехал участковый уполномоченный полиции. Он вместе с представителем добровольной народной дружины задержали подходящего по приметам 22-летнего молодого человека.

Еще при виде полицейского он скинул на землю два свертка с неизвестным веществом внутри. Во время досмотра у него нашли еще 23 таких же свертка в шарфе. Как рассказал молодой человек, он решил быстро заработать: для этого он купил наркотик, чтобы потом его перепродать.

Фото: УМВД России по Казани

Общий вес синтетического наркотика составил более 14 граммов. Возбуждено уголовное дело за попытку продажи наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

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