Участковый из Татарстана вошел в десятку лучших участковых России

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Участковый из Тукаевского района Татарстана занял шестое место на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». Об этом на пресс-конференции в МВД по Республике Татарстан рассказал начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Марат Фатхуллин.

«Конкурс “Народный участковый” проводится в три этапа. Первый этап проходит в районах, участвуют участковые сотрудники полиции, работающие более трех лет и не имеющие дисциплинарных взысканий», – рассказал Марат Фатхуллин.

Фото: МВД по РТ

Ильдар Вагизов прошел все этапы и в финале занял шестое место. Он служит в органах внутренних дел 23 года, а с 2014 года — на закрепленном административном участке Новотроицкого сельского поселения Тукаевского района. Ильдар Вагизов прилагает максимум усилий для поддержания правопорядка на этой территории.

Только за последние три года он раскрыл 29 преступлений и выявил 147 административных правонарушений.