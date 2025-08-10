Участки земли многодетным семьям полностью выдали в 16 районах Татарстана

В Татарстане 16 районов полностью обеспечили земельными участками всех многодетных заявителей – задачу планировали выполнить до конца 2024 года. Об этом сообщили в Минземимущества РТ.

Еще 21 район близок к выполнению плана – участки получили от 90 до 99% семей, а в 12 районах землю не выдали всего 1–2 семьям. В Минземимущества отметили, что до конца 2025 года власти планируют завершить работу по выдаче участков всем заявившимся семьям.

Напомним, право на землю имеют многодетные семьи, в которых трое и более детей. При этом семья должна проживать на территории муниципалитета не менее пяти лет и нуждаться в улучшении жилищных условий – то есть на каждого члена семьи приходится от 12 до 18 кв. метров жилья. Также семья может подать заявление на землю, если одному из детей до 23 лет и он учится очно.