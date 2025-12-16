Участки на Хади Такташа в Казани выкупят для реконструкции жилой застройки

Власти Казани приняли решение о выкупе нескольких земельных участков и объектов недвижимости на улице Хади Такташа для реализации проекта комплексной реконструкции жилой застройки в этом районе. Согласно постановлению, под выкуп попадут участки, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.

В перечень вошли участки по адресам: улица Нурсултана Назарбаева, дома 52 и 41, а также участок рядом с домом 14 по улице Марселя Салимжанова.

Все земельные участки будут подвергнуты рыночной оценке, после чего владельцы получат предложения о компенсации. Официальные уведомления о предстоящем выкупе будут направлены правообладателям в соответствии с законодательством.

Финансирование процедуры будет осуществляться за счет городского бюджета.