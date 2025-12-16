news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 декабря 2025 20:39

Участки на Хади Такташа в Казани выкупят для реконструкции жилой застройки

Читайте нас в
Телеграм

Власти Казани приняли решение о выкупе нескольких земельных участков и объектов недвижимости на улице Хади Такташа для реализации проекта комплексной реконструкции жилой застройки в этом районе. Согласно постановлению, под выкуп попадут участки, принадлежащие как юридическим, так и физическим лицам.

В перечень вошли участки по адресам: улица Нурсултана Назарбаева, дома 52 и 41, а также участок рядом с домом 14 по улице Марселя Салимжанова.

Все земельные участки будут подвергнуты рыночной оценке, после чего владельцы получат предложения о компенсации. Официальные уведомления о предстоящем выкупе будут направлены правообладателям в соответствии с законодательством.

Финансирование процедуры будет осуществляться за счет городского бюджета.

#земельные участки #реконструкция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025