Участки дороги Елабуга – Лекарево – Большие Армалы отремонтируют по нацпроекту

В Елабужском районе РТ отремонтируют участки дороги Елабуга – Лекарево – Большие Армалы протяженностью 1,2 км. Работы проводятся на отрезках 10+620 – 11+376 км и 11+573 – 12+067 км по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«На объекте предусмотрены работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия, укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси и устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 8,7 тыс. кв. метров, укрепление обочин асфальтогранулятом», – говорится в сообщении пресс-службы Миндортранса РТ.

На данный момент дорожники полностью выполнили устройство выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.