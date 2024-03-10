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Участие в выборах и совещание с Правительством: стал известен график Путина на неделю
На следующей неделе Президент РФ Владимир Путин проведет ряд встреч и примет участие в выборах главы государства в качестве избирателя. Планы российского лидера были приведены в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагментом которой в своем Telegram-канале поделился ведущий этой передачи Павел Зарубин.
«Как именно [будет голосовать Владимир Путин], пока неизвестно — на избирательном участке или онлайн — в Москве сейчас возможны оба варианта», — отмечается в программе.
Кроме того, Президент собирается встретиться с победителями конкурса «Лидеры России» и провести совещания с членами Правительства страны и Совета безопасности РФ.
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