«Участие в выборах — это ответственность»: глава Буинского района проголосовал с семьей

Фото: Рустем Ахмадуллин

Глава Буинского района Ранис Камартдинов проголосовал на выборах Президента России на избирательном участке №1179, который расположен на базе городского лицея-интерната.

На выборы он пришел вместе с супругой и тремя детьми. Для семьи Камартдиновых уже давно стало традицией участвовать в голосовании всей семьей.

Фото: Рустем Ахмадуллин

«В этом году, объявленном Годом семьи, нам особенно приятно поддержать нашу семейную традицию и исполнить свой гражданский долг всем вместе. Участие в выборах — это большая ответственность. От нашего сегодняшнего решения зависит судьба нашего района, региона и всей страны», — сказал Ранис Камартдинов.

Он призвал буинцев присоединиться к важному историческому событию, проявить активную гражданскую позицию и прийти на выборы Президента.

Фото: Рустем Ахмадуллин

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

В выборах, напомним, участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).