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«Участие в выборах — это ответственность»: глава Буинского района проголосовал с семьей
Глава Буинского района Ранис Камартдинов проголосовал на выборах Президента России на избирательном участке №1179, который расположен на базе городского лицея-интерната.
На выборы он пришел вместе с супругой и тремя детьми. Для семьи Камартдиновых уже давно стало традицией участвовать в голосовании всей семьей.
«В этом году, объявленном Годом семьи, нам особенно приятно поддержать нашу семейную традицию и исполнить свой гражданский долг всем вместе. Участие в выборах — это большая ответственность. От нашего сегодняшнего решения зависит судьба нашего района, региона и всей страны», — сказал Ранис Камартдинов.
Он призвал буинцев присоединиться к важному историческому событию, проявить активную гражданскую позицию и прийти на выборы Президента.
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
В выборах, напомним, участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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