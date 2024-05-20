Участие в «Кроссе корпораций» в Казани подтвердили более 80 организаций

Более 80 организаций уже зарегистрировались для участия в «Кроссе Корпораций» в столице Татарстана. Забег пройдет 30 мая в 9.30 утра в лесопарковой зоне Лебяжье. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил глава Кировского и Московского районов Казани Владимир Жаворонков.

«Ежегодно интерес и число участников растут. В этом году мы планируем привлечь 100 предприятий, 80 уже зарегистрировались. Соревнование состоит из командного забега на три километра, в ходе которого участникам предстоит преодолеть 14 препятствий разной сложности, среди них — рукоходы, переправы, барьеры и другие. На финише их будут ожидать медали и чувство гордости за себя и свою команду», — заметил спикер.

Чиновник пояснил, что поучаствовать в «Кроссе корпораций» могут сотрудники предприятий старше 18 лет, которые проработали в своей организации более трех месяцев. Команда должна состоять из шести человек, среди них должны быть минимум две женщины, добавил Жаворонков.

«Мы постарались сделать спортивный праздник для всей семьи. Так, для детей будет создана мини-полоса препятствий, где малыши смогут почувствовать себя настоящими спортсменами, преодолевая адаптированные для них испытания, организованными участниками и финалистами популярного шоу „Суперниндзя“», — подчеркнул он.

В завершение глава района напомнил, что сегодня — последний день регистрации на «Кросс Корпораций», и призвал предприятия активизироваться в этом вопросе.