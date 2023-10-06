Участие в конкурсе «Инженер года» примут порядка 300 специалистов

Участие в VI республиканском конкурсе «Инженер года» – 2023 примут порядка 300 специалистов различных отраслей промышленности республики. Об этом сообщила проректор по социальной и воспитательной работе КНИТУ-КХТИ Альбина Шавалеева.

Прием заявок на конкурс стартовал в Татарстане еще 19 сентября этого года, продлится до 20 октября. По словам первого заместителя промышленности и торговли РТ Родиона Карпова, у желающих принять участие еще остается немного времени, чтобы «запрыгнуть в последний вагон».

«Конкурс проводится в трех категориях: “Будущие инженеры” – для студентов инженерных специальностей, “Молодость, успех, перспектива” – для работающих на предприятиях инженеров до 35 лет включительно и “Опыт, достижения, компетентность” – для действующих инженеров старше 35 лет», – отметил Карпов.

Состязания инженеров пройдут в два этапа: заочный и очный. Сначала эксперты отберут лучшие заявки, а во время второго, очного, этапа участники соберутся в Казани на семинар с мастер-классами и тренингами, после которых пройдет небольшое тестирование, и приступят к защите своих работ.

В каждой из трех категорий конкурса есть 12 номинаций, соответствующих ведущим отраслям экономики Татарстана:

Машиностроение, включающее в себя автомобиле-, судо- и станкостроение;

Авиационная промышленность;

Приборостроение, в том числе оптико-электронное и медицинское;

Радиоэлектроника, связь, фотоника, телекоммуникации;

Газовая промышленность;

Нефтяная промышленность;

Химия, нефтехимия, биотехнологии;

Энергетика;

Лёгкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность;

Строительство, производство строительных материалов;

Транспорт, дорожное хозяйство;

Сельскохозяйственная, пищевая, перерабатывающая промышленность

Победители конкурса получат ценные подарки и возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам. Кроме того, победители пройдут очную стажировку в инновационном центре «Сколково».

Напомним, что «Инженер года» учрежден по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова для развития положительного позиционирования и популяризации инженерных профессий.