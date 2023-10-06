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Участие в конкурсе «Инженер года» примут порядка 300 специалистов
Участие в VI республиканском конкурсе «Инженер года» – 2023 примут порядка 300 специалистов различных отраслей промышленности республики. Об этом сообщила проректор по социальной и воспитательной работе КНИТУ-КХТИ Альбина Шавалеева.
Прием заявок на конкурс стартовал в Татарстане еще 19 сентября этого года, продлится до 20 октября. По словам первого заместителя промышленности и торговли РТ Родиона Карпова, у желающих принять участие еще остается немного времени, чтобы «запрыгнуть в последний вагон».
«Конкурс проводится в трех категориях: “Будущие инженеры” – для студентов инженерных специальностей, “Молодость, успех, перспектива” – для работающих на предприятиях инженеров до 35 лет включительно и “Опыт, достижения, компетентность” – для действующих инженеров старше 35 лет», – отметил Карпов.
Состязания инженеров пройдут в два этапа: заочный и очный. Сначала эксперты отберут лучшие заявки, а во время второго, очного, этапа участники соберутся в Казани на семинар с мастер-классами и тренингами, после которых пройдет небольшое тестирование, и приступят к защите своих работ.
В каждой из трех категорий конкурса есть 12 номинаций, соответствующих ведущим отраслям экономики Татарстана:
- Машиностроение, включающее в себя автомобиле-, судо- и станкостроение;
- Авиационная промышленность;
- Приборостроение, в том числе оптико-электронное и медицинское;
- Радиоэлектроника, связь, фотоника, телекоммуникации;
- Газовая промышленность;
- Нефтяная промышленность;
- Химия, нефтехимия, биотехнологии;
- Энергетика;
- Лёгкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность;
- Строительство, производство строительных материалов;
- Транспорт, дорожное хозяйство;
- Сельскохозяйственная, пищевая, перерабатывающая промышленность
Победители конкурса получат ценные подарки и возможность представить свои проекты потенциальным инвесторам. Кроме того, победители пройдут очную стажировку в инновационном центре «Сколково».
Напомним, что «Инженер года» учрежден по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова для развития положительного позиционирования и популяризации инженерных профессий.
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