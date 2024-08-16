Участие в Kazan Digital Week 2024 подтвердили 300 спикеров

Международный форум Kazan Digital Week 2024 пройдет 9-11 сентября на территории выставочного центра Kazan Expo. Около 300 спикеров уже подтвердили свое участие в нем. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала ректор Казанского государственного института культуры, зампредседателя рабочей группы по подготовке к событию Роза Ахмадиева.

«Уже сейчас зарегистрировано на форуме около 2 тыс. участников из России, Беларуси, Узбекистана, ОАЭ, Сирии, Египта, Индии, Казахстана, Таджикистана, Сенегала, Абхазии, Азербайджана, Англии, Армении, Аргентины, Грузии, Ирана, Камеруна, Канады, Киргизии, Пакистана, Македонии, Таиланда. Всего планируется провести 73 секции и круглых столов, около 300 спикеров уже подтвердили свое участие. На форум приедут ученые, представители реального сектора экономики, органов власти», – сказала она.

Работа форума будет организована по десяти социально-значимым направлениям: «Интеллектуальные транспортные системы», «Цифровые технологии в государственном управлении», «Цифровая индустрия 4.0», «Цифровые технологии в образовании», «Цифровые технологии в культуре», «Кибербезопасность нового времени» и другим. По каждому из них будет подписано соглашение. Кроме того, будет организована работа выставки. В работе форума примут участие известные спикеры в сфере цифровизации. Студенты представят новые продукты в сфере цифровизации и стартапы. Также будут организованы молодежные дискуссионные площадки.

Подробнее о международном форуме Kazan Digital Week 2024 в Казани читайте в материале «Татар-информа» «Ахмадиева о Kazan Digital Week 2024: Мы узнаем из первых уст, что делается в сфере цифровизации».