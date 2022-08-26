Участие в Глобальном молодежном саммите в Казани подтвердили представители почти 70 стран

Участие в Казанском глобальном молодежном саммите, который стартует завтра, подтвердили 300 человек из 69 стран мира, среди которых представители профильных ведомств, отвечающих за реализацию молодежной политики в государствах. Это мероприятие станет центральным по линии «Казань — молодежная столица ОИС». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Кульминацией года по линии „Казань — молодежная столица ОИС“ станет Глобальный молодежный саммит. На эти три дня в Казани соберутся 300 человек из 69 стран мира. Среди них министры по делам молодежи Азербайджана, Буркина-Фасо, Габона, Гамбии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Ливии, Мадагаскара и многие другие», — отметил он.

Сквозной темой саммита станет межкультурный диалог молодежи разных стран. Для более точного и качественного обсуждения Минмолодежи РТ провело исследование среди молодых людей разных стран, чтобы определить основные тренды, добавил министр.

Связь со странами Исламского мира — это одно из важных направлений и на федеральном уровне. Заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов подчеркнул, что Глобальный молодежный саммит в Казани станет одним из центральных событий года, которое откроет новые возможности для международного сотрудничества.

«Саммит станет ключевым мероприятием в Казани. Я искренне рад, что город получил такой высокий статус, как столица Исламского мира. Международное сотрудничество — одно из самых перспективных направлений молодежной политики. Развитию диалога российской и иностранной молодежи уделяется большое внимание. Для нас саммит — это возможность выстроить эту связь», — заявил Фаттахов.

Он уверен, что Казанский глобальный молодежный саммит создаст новые условия для укрепления взаимопонимания между молодежью разных стран.

«Нет никаких сомнений, что Республика Татарстан накопила огромный опыт в сфере продвижения международного молодежного сотрудничества и достойно справится с этой задачей», — заключил Фаттахов.

Итогом Казанского глобального молодежного саммита станет резолюция «Казанский план действий», в которой будут собраны предложения о дальнейшем совместном развитии молодежной политики России и стран ОИС. В частности, Татарстан планирует расширить взаимодействие по обменным программам, стажировкам, научным и творческим мероприятиям.