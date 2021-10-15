Участие татарстанцев в переписи позволит оценить эффективность экономической политики

Участвуя во Всероссийской переписи населения, каждый житель Татарстана может внести свой вклад в социально-экономическое развитие республики. Точные данные по переписи дадут возможность оценить потребность в детских садах, школах и больницах, а также понять, в каких населенных пунктах имеется необходимость в их строительстве. Об этом заявил на брифинге «33 вопроса о главном: через перепись — в будущее» заместитель министра экономики РТ Роман Амирханов.

«Важность и необходимость переписи населения неоспорима, несомненна. Она дает возможность оценить, как за десять лет изменилась численность, состав и условия жизни населения, а также оценить эффективность проводимой социально-экономической политики. Поэтому участие в переписи каждого гражданина важно и нужно», — подчеркнул Роман Амирханов.

Замминистра отметил при этом, что для успешного проведения переписи используются технологии, которые максимально открыты и понятны каждому гражданину. Помимо традиционного способа, когда переписчик приходит домой, заполнить анкету можно самостоятельно на стационарных участках и на портале госуслуг.

Если во время обхода домов переписчики кого-то не застанут, то они оставят листовку с адресом стационарного участка и номером телефона, по которому можно будет договориться о времени встречи, уточнила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

«Наши переписчики, а это 7108 человек, обойдут все домовладения республики. Если у жителей возникнут вопросы, то они могут позвонить по телефону горячей линии: 8 (843) 221-78-78», — добавила глава регионального статистического ведомства.