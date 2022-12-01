Участие Татарстана в федеральных программах обсудили на совещании в Правительстве РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещание с сенаторами и депутатами Госдумы РФ от РТ. На мероприятии в Доме Правительства РТ также присутствовали Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководители министерств и ведомств. Провел заседание Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Основной темой обсуждения стало привлечение федеральных средств в экономику республики, сообщает пресс-служба парламента РТ.

«В этом году наша страна столкнулась с серьезными вызовами, но общество сплотилось вокруг своего национального лидера [Президента России] Владимира Путина», – отметил Минниханов, подводя итоги уходящего года.

По его словам, ВРП республики по итогам 2023 года составит 3,8 млрд рублей, инвестиции в основной капитал – 774 млрд рублей.

«Наша задача – сохранить набранные темпы социально-экономического развития, – подчеркнул Президент Татарстана, – в этих условиях необходимо максимально привлекать федеральные средства в экономику республики. В Татарстане уже сегодня реализуются крупнейшие проекты, требующие федерального финансирования».

Минниханов поблагодарил депутатов и сенаторов за проведенную работу. «Депутатский корпус – наша большая мощь», – сказал он и призвал депутатов работать сообща, независимо от партийной принадлежности, а органы исполнительной власти – активизировать работу с тем, чтобы обеспечить участие республики в федеральных программах и национальных проектах в 2023 году.

Особые слова признательности Президент республики высказал парламентариям за участие в гуманитарных миссиях, формировании и доставке гуманитарной помощи, товаров первой необходимости жителям освобожденных территорий.

«Из Татарстана в общей сложности направлено 2 тыс. тонн гуманитарного груза, в том числе по линии партии "Единая Россия" – около 660 тонн», – сказал Минниханов.

Большое внимание, по словам Президента республики, сегодня нужно уделить поддержке семей мобилизованных. Минниханов обратился к депутатам с предложением взять эти вопросы под особый контроль.

Отдельно на совещании остановились на вопросах реализации законодательных инициатив республиканского парламента. Как отметил Фарид Мухаметшин, с начала работы шестого созыва Госсоветом РТ разработано и направлено в Госдуму 15 законодательных инициатив, из них 3 проекта обрели статус федерального закона.

В настоящее время на рассмотрении в нижней палате российского парламента находятся 3 законодательные инициативы, касающиеся ограничения доступа к информации в интернете, проявляющей неуважение к госсимволам субъектов, и установления на федеральном уровне административной ответственности за такие правонарушения, а также усиления ответственности за незаконное производство и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Актуальным, по словам Председателя Госсовета РТ, остается исполнение наказов граждан, полученных депутатами в ходе последних избирательных кампаний. На республиканском уровне постановлением Правительства утверждена «дорожная карта», такие же приняты и в муниципальных образованиях.

Мухаметшин поблагодарил Президента Татарстана и Правительство республики за поддержку гражданских инициатив.

С докладом о привлечении федеральных средств в экономику республики в 2022 году и планах на 2023 год выступил заместитель Премьер-министра – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Как отметил министр, в этом году Татарстан был представлен в 27 государственных программах. Также на территории республики реализовывалось 43 региональных проекта в рамках 13 нацпроектов. Общий объем финансирования по нацпроектам составил 40,1 млрд рублей, сдано 227 объектов.

Встречи с татарстанской депутацией в Федеральном Собрании России стали традиционными. В республике работают 17 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. В их состав входят также представители республиканских министерств и ведомств. Общее руководство и координацию деятельности рабочих групп по поручению Рустама Минниханова осуществляет Фарид Мухаметшин.

Основные направления деятельности рабочих групп – привлечение федеральных средств в экономику Татарстана через участие в нацпроектах и госпрограммах, продвижение законодательных инициатив республики, работа по реализации наказов граждан.

«Найденная форма работы доказала свою эффективность и позволяет республике участвовать во многих федеральных программах и проектах», – считает Мухаметшин.