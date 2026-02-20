Участие конкуренток Непряевой в лыжном марафоне на ОИ-26 под вопросом

Фото: телеграм-канал Дарьи Непряевой

Участие шведских лыжниц и предполагаемых фавориток марафонской гонки на 50 км на ОИ-26 – Фриды Карлссон, Йоны Сундлинг и Эдвин Энгер – под вопросом. Накануне старта все три лыжницы почувствовали недомогание после последнего выступления в командном спринте, сообщают различные зарубежные издания.

«Карлссон утром почувствовала себя не очень уверенно из‑за лёгких симптомов простуды и пока воздержится от тренировки», – сказал представитель сборной Швеции SVT. Также в издании Expressen появилась информация о том, что у Сундлинг и Энгер болит горло.

По мнению экспертов, это главные конкурентки в марафонском полтиннике для российской лыжницы Дарьи Непряевой, представляющей интересы Республики Татарстан на внутренних соревнованиях.

Классический масс-старт по лыжным гонкам на 50 км среди женщин в рамках Олимпиады-2026 состоится 22 февраля. Начало в 12:00 мск.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля.