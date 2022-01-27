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Спорт
27 января 2022  14:32
Дамир Садриев

Участие клуба НХЛ в открытии арены в Омске может обойтись «Авангарду» в 2 млн долларов

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Участие клуба Национальной хоккейной лиги в матче-открытия новой хоккейной арены «Авангарда» в Омске может обойтись клубу от 2 миллионов долларов. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, интерес к проведению подобного шоу-матча у омской стороны действительно есть. Однако, его организация в лучшем случае обойдется для «Авангарда» в 2 миллиона долларов. 

Ещё одной причиной, которая может помешать команде НХЛ приехать в Омск является текущая эпидемиологическая ситуация. Из-за пандемии коронавируса североамериканская лига не отпустила хоккеистов на Олимпиаду, а в случае если ситуация не улучшится, то ждать разрешения о прилете целой команды на выставочный матч не стоит. 

Напомним, хоккейный Олимпийский турнир в Пекине стартует 9 февраля.

#кхл #хоккей
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