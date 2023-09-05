Учащиеся Зеленодольска почтили память жертв теракта в Беслане

Фото: © Лилиана Славкина

В память о жертвах теракта, произошедшего в Беслане, зеленодольский центр «Форпост» провел акцию «Открытая ладонь» в учебных заведениях города. Форпостовцы раздали студентам и школьникам кулоны «Хамса», на которых изображена открытая ладонь — символ мира и добра.

«Таким образом мы хотели привлечь внимание молодежи к проблеме ксенофобии, ненависти и вражды в обществе, — рассказала руководитель центра Екатерина Сметанина. — Нарастание национализма сегодня является едва ли не самой обсуждаемой темой, поэтому мы, вручая кулон, хотим, чтобы он помог молодым людям в общении с окружающими и притянул позитивную энергетику».

Фото: © Лилиана Славкина

В акции приняли участие студенты медицинского колледжа, учащиеся школы №7 и лицея №14.

«Сила, построенная на насилии, не является силой, — поддержал акцию студент-первокурсник медицинского колледжа Симеон Мирганиев. — Только объединившись всем миром, мы можем искоренить это зло. Пусть потребуются годы и даже десятилетия. Просто надо думать не только о себе, но и о людях, находящихся рядом, и приходить на помощь. Если все станут более внимательными и осмотрительными, то мы сможем избежать ужасных последствий».

Фото: © Лилиана Славкина

«Экстремизм — большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество, — отметил ученик 9Б класса школы №7 Никита Ермолаев. — Мир может развиваться только тогда, когда в нем нет террора. Россия сейчас тоже подвергается постоянным террористическим атакам, но у нас есть надежда, что мы победим эту беду. Есть надежда на светлое, спокойное будущее».

Мероприятие было организовано в рамках проекта по противодействию экстремизма и терроризма «Есть контакт!» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

Фото: © Лилиана Славкина