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Учащиеся Зеленодольска почтили память жертв теракта в Беслане
В память о жертвах теракта, произошедшего в Беслане, зеленодольский центр «Форпост» провел акцию «Открытая ладонь» в учебных заведениях города. Форпостовцы раздали студентам и школьникам кулоны «Хамса», на которых изображена открытая ладонь — символ мира и добра.
«Таким образом мы хотели привлечь внимание молодежи к проблеме ксенофобии, ненависти и вражды в обществе, — рассказала руководитель центра Екатерина Сметанина. — Нарастание национализма сегодня является едва ли не самой обсуждаемой темой, поэтому мы, вручая кулон, хотим, чтобы он помог молодым людям в общении с окружающими и притянул позитивную энергетику».
В акции приняли участие студенты медицинского колледжа, учащиеся школы №7 и лицея №14.
«Сила, построенная на насилии, не является силой, — поддержал акцию студент-первокурсник медицинского колледжа Симеон Мирганиев. — Только объединившись всем миром, мы можем искоренить это зло. Пусть потребуются годы и даже десятилетия. Просто надо думать не только о себе, но и о людях, находящихся рядом, и приходить на помощь. Если все станут более внимательными и осмотрительными, то мы сможем избежать ужасных последствий».
«Экстремизм — большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество, — отметил ученик 9Б класса школы №7 Никита Ермолаев. — Мир может развиваться только тогда, когда в нем нет террора. Россия сейчас тоже подвергается постоянным террористическим атакам, но у нас есть надежда, что мы победим эту беду. Есть надежда на светлое, спокойное будущее».
Мероприятие было организовано в рамках проекта по противодействию экстремизма и терроризма «Есть контакт!» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.
Материал подготовлен при участии Лилианы Славкиной.
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