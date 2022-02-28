Учащиеся в вузах РТ студентки из Таджикистана могут поучаствовать в конкурсе красоты

Студентки из Таджикистана, учащиеся в татарстанских вузах или ссузах, могут принять участие в IV республиканском конкурсе красоты и таланта «Зебосанам — 2022». Об этом сообщает инфоцентр Дома Дружбы народов Татарстана.

Заявки могут подать девушки от 17 до 25 лет. Победительница автоматически становится финалисткой международного студенческого конкурса красоты и талантов «Жемчужина Мира».

Заявки можно подать до 6 марта по ссылке.