Учащиеся Татарстана могут принять участие в онлайн-уроках ЦБ по финансовой грамотности

Сегодня, 30 января, началась весенняя сессия онлайн-уроков Банка России для школьников 5–11-х классов, а также студентов техникумов и колледжей. Принять в ней участие могут и юные татарстанцы, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

«В 2024 году более 163 тыс. учащихся Татарстана посмотрели онлайн-уроки по финансовой грамотности Банка России. Участие в занятиях приняли все школы и учреждения среднего профессионального образования республики», — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.

В этом году в программе появились два новых урока. На них расскажут, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно. Участники занятий научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома, а также узнают, как избегать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами.

Все занятия пройдут в формате вебинаров, подключиться к ним можно будет группой или индивидуально. Весенняя сессия продлится до 18 апреля 2025 года. Расписание и инструкция по подключению размещены на сайте проекта — dni-fg.ru.