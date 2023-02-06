Учащиеся Татарстана могут представить проекты на конкурс «Большие вызовы» до 15 февраля

Старшеклассники и студенты колледжей и техникумов Татарстана могут представить свои проекты и исследования на республиканский этап всероссийского конкурса «Большие вызовы» до 15 февраля. Об этом заявила на пресс-конференции в «Татар-информе» и. о. исполнительного директора Казанского открытого университета талантов 2.0 Аделя Ахметова.

«После завершения приема заявок эксперты оценят работы участников. А 18 марта пройдет итоговая защита проектов и финал республиканского этапа. Затем ребята начнут подготовку к заключительному этапу всероссийского конкурса, который пройдет с 10 апреля по 15 мая в виде собеседования, тестирования и итоговой защиты», – сообщила спикер.

Победители конкурса смогут принять участие в проектной смене «Большие вызовы», которая пройдет в образовательном центре «Сириус» в июле. «Участники смены со всей России будут заниматься техническим творчеством, решать задачи от крупных компаний и погружаться в науку на более глубоком уровне», – отметила Ахметова.

По ее словам, от Татарстана на смену ежегодно попадает 15 – 20 учащихся, что «является очень большим показателем по сравнению с другими регионами России». «Этот конкурс также помогает многим в выборе будущей профессии, в построении своей траектории развития», – подчеркнула спикер.

Кроме того, победители конкурса, старшеклассники, могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз и претендовать на получение президентского гранта в размере 20 тыс. рублей ежемесячно, а студенты – стать участниками саммита «Большие вызовы».

Принять участие в конкурсе могут школьники 7–11-х классов и студенты техникумов и колледжей 1–2-х курсов, которые занимаются научной, исследовательской, проектной, изобретательской деятельностью, добавил координатор Лаборатории проектного творчества Казанского открытого университета талантов 2.0 Рустам Каримов.

Участникам предлагается разработать и представить проект или исследование по одному из 13 направлений: агропромышленные и биотехнологии; беспилотный транспорт и логические системы; большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и машинное обучение; генетика и биомедицина; когнитивные исследования; космические технологии; нанотехнологии; природоподобные и нейротехнологии; новые материалы; освоение Арктики и Мирового океана; передовые производственные технологии; современная энергетика; умный город и безопасность.

Студентка Университета Талантов Гульнара Имамова победила в республиканском этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2022–2023 учебном году по направлению «Когнитивные исследования». Она также стала участницей проектной смены в образовательном центре «Сириус».

«Проект был направлен на изучение влияния физической активности на восприимчивость информации. В ходе работы были разработаны различные методики, проверены экспертами. В этом году вместе с командой мы подаем заявку с другим проектом. Это разработка, которая позволяет работать со стрессами на основе различных методик», – поделилась одиннадцатиклассница.

Студент Университета Талантов Амир Гильванов тоже стал победителем конкурса в 2022–2023 учебном году, но по направлению «Агропромышленные и биотехнологии». Десятиклассник подготовил проект по лекарственным растениям, в том числе по сохранению и восстановлению родиолы розовой, которая, по его словам, находится на грани исчезновения.