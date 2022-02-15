Учащиеся Татарстана могут предложить проекты по оформлению школьных пространств

Минпросвещения России запустило всероссийский конкурс «Классное пространство». Ученики российских школ могут предложить дизайн-проекты помещений образовательных организаций, сообщает пресс-служба министерства.

«Ученики российских школ смогут влиять на то, как будут выглядеть школьные помещения. На конкурс принимаются идеи, как преобразить столовую и спортзал, спроектировать актовый зал и улучшить классные кабинеты, – говорится в сообщении. – Работы победителей будут рекомендованы для разработки официальной концепции по оформлению школьных пространств».

К участию в конкурсе приглашаются все российские школьники в возрасте от восьми до 17 лет. Участники могут предложить свои решения в таких номинациях, как «Пространство детских инициатив», «Столовая», «Спортивная зона», «Учебный класс», «Учительская», «Актовый зал», «Библиотека», «Общественное пространство» и «Входная группа».

Конкурсанты могут выбрать одну или несколько номинаций и создать собственный проект. Работа должна содержать рисунок с оформлением помещения и текстовое пояснение.

Подать заявку и отправить работу можно на сайте Российского движения школьников до 13 марта. Список победителей будет опубликован 31 марта.

Победителей определят в двух возрастных категориях – младшие школьники и средние и старшие школьники. Победители получат путевки в детские центры «Орленок» и «Артек».