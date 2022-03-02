Учащиеся РТ могут принять участие во всероссийском конкурсе исследовательских проектов

Школьники и студенты колледжей приглашаются к участию во всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Без срока давности». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«К участию в конкурсе приглашаются команды, состоящие не более чем из трех учащихся 8–11-х классов или студентов колледжей и техникумов. Руководителями исследовательского проекта выступают учителя, педагоги, преподаватели», —отметили в министерстве.

Участникам конкурса необходимо снять видеоролики с рассказом об исследовании архивных документов или публикаций в периодической печати; мемуаров, дневников или писем; произведений искусства военных лет; произведений отечественного кинематографа послевоенных лет; мемориальных комплексов или памятников; результатах интервью или анкетирования сверстников, родственников на тему изучения семейных историй, оценки тех или иных событий, произведений и памятников.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте проекта.