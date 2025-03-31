Учащиеся России соберутся в Казани на суперфинал смены по космическим технологиям

В Казани сегодня откроется суперфинал Всероссийской программы в сфере космических технологий «Дежурный по планете». За звание лучшего будут бороться 120 школьников и студентов колледжей в возрасте 12-17 лет со всей России, сообщает пресс-служба Университета Талантов.

«На суперфинале участники объединятся в команды внутри каждого конкурсного направления. В течение смены им предстоит решать реальные задачи и реализовать космические проекты под руководством опытных экспертов. Для участия в программе было подано более 9 тыс. заявок из 89 регионов России. Конкурсы программы в этом году проходят по семи направлениям», – говорится в сообщении.

По направлению «Космическая робототехника – роверы» командам предстоит разработать навесное оборудование для «ровера-планетохода» для исследования ландшафта и полезных ископаемых планеты.

По направлению «Орбита – Space Pi: прикладные космические системы и управления спутниками» участникам нужно разработать проект научно-технологической космической миссии, создать и испытать прототип спутника в стратосферном полете, изготовить приемо-передающее оборудование для управления спутниками.

В направлении «Космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект» школьники изучат возможности обработки разных видов информации. Собранные данные будут использованы для обучения нейронных сетей. По итогам смены команды создадут собственный сервис для обработки и визуализации спутниковых данных.

В рамках направления Terra Notum пройдет всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж».

В направлении «Цифровой лесничий» участники узнают о возможностях применения данных космической съемки и лазерного сканирования в лесном деле, познакомятся с беспилотниками, освоят специальное программное обеспечение.

По направлению «Оперативный спутниковый мониторинг» командам предстоит решить ряд инженерных задач по созданию образца устройства для приема спутниковых данных.

Кроме того, во время смены участникам необходимо будет провести эксперимент по теме «Пилотируемая космонавтика и создание среды для пребывания человека в космосе» в условиях ракетного полета.

Призеры суперфинала получат дополнительные баллы к ЕГЭ, возможность претендовать на гранты Президента РФ и участвовать в программах Образовательного центра «Сириус», а также отправиться в «Артек».

Закрытие суперфинала состоится 11 апреля – накануне Дня космонавтики.

«Дежурный по планете» проводится в разных регионах России. Впервые смена в Татарстане прошла в прошлом году.