Учащиеся казанского медресе прочитали малоизвестные стихи Тукая

Студенты Казанского высшего Мусульманского Медресе имени 1000-летия принятия Ислама в музее Тукая прочитали малоизвестные стихи поэта.

В частности, прозвучали такие стихотворения, как «Дусларга бер сүз», «Дөньяда торыйммы?», «Азатлыкка», «Шиһаб хәзрәт» в исполнении Ибрагима Шаймарданова, Айнура Шаехова, Ислама Шафикова и Абдуллы Гиззатуллина.

«Мы провели встречу для активистов с целью ознакомления с Литературным музеем Г.Тукая. Многие, живя в Казани, не знают, где находится музей, где похоронен великий поэт. Поэтому решили провести с шакирдами просветителькую работу. В будущем они станут имамами, они обязаны быть всесторонне осведомленными. Главная цель — привлечь молодое поколение в музей Тукая», - рассказал корреспонденту «Татар-информа» руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов.

По словам заместителя руководителя медресе Азата хазрата Шафикова, они стремятся сделать посещение могил выдающихся личностей традиционным.

«Помимо изучения религии, мы знакомим учащихся с творчеством, жизнью татарских деятелей. Выучили стихи нашего великого Тукая, и не оставили их в стенах медресе, представили вниманию сотрудников музея, почитателей творчества народного поэта», - сказал хазрат.

На встрече присутствовал помощник легендарного татарского певца Ильгама Шакирова Ильгам Хазиев. Он напомнил, что руководитель медресе Ильяс хазрат Зиганшин дружил с артистом. «Они с Фаридом эфенде приходили наведать Ильгама абый, когда он болел. Могила Ильгама абый очень ухоженная, здесь очень большая роль Ильяса хазрата», - отметил Ильгам Хазиев.