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Ру Тат
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Спорт
17 февраля 2022  17:20
Арсений Каримов

Школьники из трех районов Татарстана примут участие в чемпионате России по тэг-регби

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На чемпионате России по тэг-регби Татарстан представя учащиеся из Набережных Челнов, Арска и Чистополя, ставшие призерами республиканских соревнований. Состязания пройдут в мае этого года. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор Федерации регби РТ Владислав Максимов.

«По итогам первого сезона школьной регбийной лиги команды из Набережных Челнов, Арска и Чистополя стали призерами. В мае состоится чемпионат России среди школьников 10-11 лет по тэг-регби, где будет выступать и команда из Татарстана», — заявил собеседник.

Он напомнил, что проект школьной регбийной лиги запустили в прошлом году. Всего в соревнования поучаствовали около 1,3 тыс. человек. Новый сезон пройдет с марта по ноябрь.

#регби
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