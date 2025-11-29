Учащиеся из Татарстана примут участие в юбилейном Кремлевском кадетском бале

Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал 2024 года

Фото: mkkb.ru

В Москве пройдет юбилейный, X Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал, его торжественное открытие состоится 10 декабря. Мероприятие объединит 3400 кадетов, школьников, курсантов и студентов изо всех регионов России. Татарстан будет представлен на балу шестью учащимися Елабужского суворовского военного училища и Казанского юридического института Министерства внутренних дел РФ.

Предстоящее мероприятие уже вписано в Книгу рекордов России как собравшее наибольшее количество кадетов в одном месте. Почетными гостями бала станут Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники специальной военной операции, видные общественные, политические и религиозные деятели, иностранные дипломаты.

Бал проводится при поддержке Президента России Владимира Путина в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в поддержку специальной военной операции. Глава государства высоко оценил значимость проекта для патриотического воспитания молодежи и укрепления связей между поколениями, отмечают организаторы.

По словам руководителя проекта Юлии Кирпичниковой, в бале примут участие 272 иностранных гостя из 62 стран. Программа вечера включает классические бальные танцы: полонез, вальсы, кадрили, мазурку и другие. Кульминацией станет исполнение композиции, которую специально для этого события написал Денис Майданов. Выступление планируется подать на новый рекорд России по самому массовому единовременному исполнению песни.

Для гостей также запланированы экскурсии по Центральному музею Вооруженных сил РФ и Музею Победы.